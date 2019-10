Paquita la del Barrio deja hospital en el que estuvo internada por una trombosis pulmonar

La popular intérprete compartió en su cuenta de Instagram un comunicado para agradecer las muestras de apoyo

Noroeste / Redacción

16/10/2019 | 11:57 AM

La cantante Francisca Viveros Barradas, conocida popularmente como “Paquita la del Barrio”, salió el martes del hospital en el que permaneció internada varios días debido a una trombosis pulmonar.

La intérprete de 72 años dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó un comunicado.

"Paquita" agradeció al hospital en donde estuvo ingresada y al personal médico que la atendió, difundió infobae.com.

“Quiero darle las gracias a todas las personas que, en sus oraciones me hicieron un pequeño espacio que en estos momentos me encuentre mejor de salud”, añadió

Dijo que no esperaba el apoyo "tan incondicional" de los medios de comunicación.

“Espero que me perdonen por no ofrecer mis impresiones al momento de mi alta, pero a la brevedad, tan pronto tenga un momento y me encuentre mejor en mi recuperación, convocaré a una conferencia para saludarlos personalmente”.

La foto más reciente de la intérprete.

Poco antes de publicar el comunicado, Paquita también compartió una fotografía donde se le veía junto a una de las personas que cuidó de ella en el hospital.

“El día de hoy martes 15 de octubre del 2019 me retiro del hospital donde me recuperé satisfactoriamente. Gracias por todos sus mensajes tan lindos. Mi cariño para todos ustedes @paquitaoficialb”, escribió la intérprete de “Rata de dos patas”.

Francisco Ortiz, mánager de Paquita, ofreció una entrevista al programa Ventaneando para aclarar la situación, pues se hablaba de una situación de gravedad.

Explicó que fue el pasado 8 de octubre cuando la intérprete comenzó a presentar molestias en el pecho.

"Esa noche la situación se agravó un poquito, ya no se podía parar, decía que le dolía el pecho, y lo primero que se te viene a la mente es el corazón. Llegó un doctor, le dio medicamento y le suministró un calmante, creímos que amanecería mejor, pero nos dimos cuenta que no”.

Como al día siguiente, Paquita seguía con dolor en el pecho y la espalda, se tomó la decisión de llamar a una ambulancia para que la trasladara al servicio de urgencias de un hospital, en donde le pusieron oxígeno y detectaron que había daño pulmonar.

El mánager de Paquita confirmó que para el 10 de octubre la cantante se encontraba en terapia intensiva, pero ya estaban por trasladarla a un área de menores cuidados, pues había tenido una evolución favorable.

"El término terapia intensiva creemos que está en coma, pero en este caso, lo que determinó el doctor fue tenerla en observación. Nunca estuvo inconsciente, pero ellos querían ver detalle a detalle cómo iba la arritmia cardiaca, cómo iban funcionando los pulmones, suministrarle más oxígeno y finalmente reaccionó, fue muy bueno”.

Paquita la del Barrio se ha hecho de un lugar en la música mexicana gracias al contenido de sus canciones, con letras que van dirigidas generalmente contra los hombres.

“Tres veces te engañé”, “Las mujeres mandan”, “Viejo raboverde”, “Hombres malvados" son algunos de sus éxitos, pero sin duda el tema que le dio fama es “Rata de dos patas”, con su emblemática frase “¿Me estás oyendo, inútil?”.

La intérprete decidió contar su historia de vida, en la que no ha faltado el dolor y las traiciones, a través de una bioserie que se transmitió por Imagen Televisión.