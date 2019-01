Maratón Internacional de Culiacán

Para Alfredo Díaz Belmontes, correr es parte de su vida

Tiene aproximadamente 20 años participando en distintos maratones y pretende predicar con el ejemplo para las nuevas generaciones

Cynthia Laveaga

Culiacán.-Desde hace aproximadamente 20 años, Alfredo Díaz Belmontes ha participado en distintos maratones y, por supuesto, entre ellos, el Maratón Internacional de Culiacán, que para él ha mejorado con el paso del tiempo, en cuanto a la ruta, la hidratación y la seguridad.

Actualmente lo que lo mueve a ser parte de dicho evento es predicar con el ejemplo para que las nuevas generaciones se involucren en esa actividad e invitar a toda la gente que pueda, iniciando por su familia y siendo una de sus más grandes satisfacciones formar a sus hijas con el hábito del deporte.

“Siempre me ha gustado mucho el deporte, por alguna razon me retiré del futbol y alguien me dijo del tema de los maratones; mi primer maratón fue en San Diego, hice un programa de entrenamiento y me fue bien. De ahí en adelante tengo muchos maratones y muchos lugares recorridos”.

“A estas alturas lo que hace uno es intentar empujar a los que vienen, predicar con el ejemplo, meter a mucha gente, empezando con nuestra familia. Desde que inicié fui pensando que de la vista nace el amor, los jóvenes tienden a hacer lo que hace el adulto, en el caso de mis hijas les prendió la semillita del deporte y son muy deportistas”, compartió.

Combinado con su ritmo de trabajo, que él considera un poco complicado porque viaja con frecuencia, el correr le ayuda a minimizar el estrés y los problemas, además que lo considera el momento ideal del día para que surgen nuevas ideas.

“Hay días tan pesados, que lo único que quiero es que sea el día de mañana, porque sé que yéndome a correr en la mañana se minimiza el problema que traigo o algo se me ocurre, aparte del bienestar que siento, emocionalmente me libera; para mí, la corrida es parte de mi vida. Uno disfruta esto, es realmente una sensación muy placentera y además la corrida es parte del metabolismo, ya lo pide, lo exige”, añadió.

La recompensa

Para el empresario la mejor recompensa es cuando logra que más personas se unan a esa disciplina y contribuir a distintas causas a través de ella, además de la hermandad que se genera entre las personas que comparten esa pasión y conocer distintos lugares, desde otra perspectiva.

“Lo mejor es cuando uno empuja a gente a unirse a correr, en mi caso ha habido amigas que empezaron caminando y que les parecía padre correr, pero decían que no podían. Les di un programa para preprarse para 10 kilómetros y lograron llegar a ser medio maratonistas y maratonistas”.

“Siempre trato de poner mi granito de arena en algunas carreras con causa, participo en puestos de hidratación, consiguiendo algunos patrocinadores y en lo que pueda apoyar, porque cuando ves los resultados y ves a los niños, te das cuenta que es lo menos que uno puede hacer y te sientes tan bien contigo mismo, que te viene esa paz espiritual que todos deseamos”, dijo.

Las ventajasUna de las ventajas que Alfredo ve en practicar ese deporte es que se proyecta una imagen de persona saludable, además de que es algo que requiere mucha entrega y sacrificios que contribuyen a una formación íntegra de la persona.

“Correr es practicamente gratis, es algo que Dios nos regala, debemos sentirnos afortunados por el simple hecho de poder levantarnos y al menos poder trotar. He corrido en muchos lados, una de las ventajas es que puedes ir seleccionando a dónde quieres ir a correr y te sirve de vacaciones, conocer lugares”.

“Además, por ejemplo, si conmigo van dos personas a pedirme trabajo, si sé que alguno de los dos es maratonista, casi sin ver el currículum me guío por él, porque sé que detrás de esto hay disciplina, voluntad, sufrimiento, objetivos y una serie de valores que te dan una fortaleza que los aplicas en tu vida diaria, en el trabajo, en la casa y normalmente te da buenos resultado”, resaltó.

Invitación

Díaz Belmontes invita a los culiacanenses a unirse al Maratón Internacional de Culiacán y a su causa, resaltando que es algo que la sociedad debe considerar como una fiesta y apropiarse de ella, como uno de los mejores eventos que se tienen en México.

“Una de las cosas que vale la pena comentar es cómo ha ido mejorando esto, hace mucho tiempo había una ruta, para empezar ibas corriendo y estaba solo, tenías que pelearte con los transportistas; todo eso se ha mejorado, la ruta, la hidratación. Tiene un enorme mérito el grupo que inició con esto porque iniciaron de cero con lo que pudieron y ha habido otras gentes que han contribuido a que este maratón, después de 30 años, sea de lo mejor que tenemos en México", finalizó Alfredo.

MARATÓN

La trigésima edición del Maratón Internacional de Culiacán se llevará a cabo del 18 al 20 de enero, en las categorías de 5, 10, 21 y 42 kilómetros. Durante esos tres días se llevará a cabo la Expo Deportiva del Maratón, conformada por área de apoyo local, conferencias y paneles, eventos culturales y puntos de venta.

PREMIOS

Se entregarán 1 millón de pesos en premios y se sortearán 2 autos último modelo.

MÁS INFORMACIÓN

Para más información, favor de ingresar a: www.maratonculiacan.org