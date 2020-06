Para CC Sabathia es importante protestar junto a su familia

NUEVA YORK._ El ex estelar lanzador CC Sabathia fue invitado del Podcast BS del portal Ringer el viernes y platicó con Bill Simmons sobre su reciente participación en las protestas en Brooklyn en contra de la brutalidad policial, junto a miles de personas por todos los Estados Unidos que se han tomado las calles después del asesinato de George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo.

“Fuimos con la familia, mis hijos son bien apasionados por esto, tienen 16, 14, 11 y nueve años”, explicó Sabathia. “El de nueve años ha tenido una gran curiosidad sobre todo lo que está sucediendo ahora mismo en el país y sobre la posibilidad de que lo asesinen sólo por su color de piel”.

Sabathia se retiró después de 19 temporadas en las Grandes Ligas con los Yanquis, Indios y Cerveceros. Por un buen tiempo ha estado involucrado en la comunidad de las ciudades donde ha jugado, creando la Fundación PitCCh In para favorecer a la juventud de barrios marginados. La organización actualmente opera en su natal Norte de California y en la región triestatal de Nueva York.

“Después del asesinato de George Floyd, nos sentimos obligados de salir con los muchachos, educarlos sobre todo lo que sucede y estar en las calles, pero no sólo por apariencias en las redes sociales”, expresó Sabathia. “Protestaré y marcharé con mis hijos e hijas para que no lo tengan que hacer con sus hijos”.

It’s not about fear or hiding our children from these realities. It’s about educating and giving them a voice!! The only way we’ll bring about real change today and for the future. 🙏🏾#JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/cjJywVyuI2