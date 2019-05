Para entender la violencia, intelectuales deben bajar de la torre de marfil, considera antropÃ³loga

Para entender la violencia, intelectuales deben bajar de la torre de marfil, considera antropóloga

Además de analizar una pila de ensayos y libros académicos, los intelectuales de la violencia deberían integrar la sabiduría de las madres buscadoras, opina Paola Alejandra Ramírez

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Los académicos que estudian el fenómeno de la violencia y las desapariciones deberían de “salir de sus cabezas” y entender el fenómeno más de cerca, consideró la antropóloga Paola Alejandra Ramírez González en su visita a Culiacán para el Segundo Congreso Internacional “Prevención Social del Delito, la Violencia y las Adicciones para la Construcción de la Paz”.

Ante los asistentes al auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la investigadora del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense reconoció que el problema de la violencia es muy complejo y necesita ser abordado con distintas metodologías.

Especialista comparte su guía de búsqueda de personas desaparecidas

“Yo ya tengo años acompañando a familiares y trabajando el tema, y sigue siendo de lo más complicado y nos pone frente a retos. Lo más parecido es el caso colombiano, pero aunque podamos tomar de otros países sus enseñanzas y aprendizajes, en México tenemos especificidades muy complejas”, consideró.

“En el grupo de investigación nosotras siempre estamos tratando de no poner jerarquías en los conocimientos o en los saberes, y no decir: ‘Es que Yo soy la doctora. Y yo sé más que la mamá’. Tiene que haber un diálogo de saberes y conocimientos”, reflexionó.

“La verdad es que a mí, cuando lo pienso, sí me parece muy complejo. Pero bueno, pues hay que pensarle, ¿no? Somos la Academia, se supone que hay que pensarle. Y lo mejor es cuando lo pensamos, también, sintiéndolo”, manifestó.

Ramírez González compartió algunas historias sobre las maneras en que ciertas madres buscan a sus hijos desaparecidos.

“Hay un artículo sobre cómo reconocer a un ser querido, de una profesora mía que se llama Aída Hernández, y está publicado en esta plataforma que les digo de ‘¿A dónde van los desaparecidos?’, donde el testimonio de una madre dice: ‘Si me hubieran dejado tocar el craneo de mi hijo, yo hubiera sabido si era él o no, porque toda la vida él se me acostaba en las piernas y yo lo acariciaba’”, relató.

“Hace unas semanas acompañé a una mamá a ver un cuerpo que le decían podría ser el de su hijo. Y ella se fijaba, por ejemplo, en los dientes, que era la parte reconocible de lo que quedaba de ese cuerpo”, expresó.

La especialista criticó que a la ciencia genética se le haya dado el estatus de “Todopoderosa” a la hora de identificar los cuerpos, dado que existen otras maneras complementarias para agilizar la búsqueda.

“También algo que nosotros hemos platicado es sobre cómo le va a hacer el Estado para identificar a todos esos cuerpos, cuando siguen saliendo nuevos todo el tiempo”, cuestionó.

“¿Por qué no apelamos a estas otras formas de identificación que no solamente tienen que ver con la genética? Porque pareciera que la ciencia de la genética tiene todo el poder para definir si es un resultado positivo o negativo... y no es así”, criticó.

“También están todos los métodos de antes: las fotografías, las huellas... y hasta las corazonadas. Me parece que estamos como en “La Era del ADN”, y si el ADN no me lo dice pues todo sigue igual. Aunque claro que también hay cuerpos que si no haces eso, no vas a saberlo”, consideró.