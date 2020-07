Para Issmael Salas es una motivación extra que Serie del Caribe sea en Mazatlán

El pelotero de Venados asegura que es muy bonito representar al País

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Para Issmael Salas siempre es gratificante y un honor representar a tu País en cualquier tipo de evento y más el poderlo hacer en calidad de anfitrión.

Al pelotero de Venados de Mazatlán le encantaría jugar la Serie del Caribe del 2021 vistiendo los colores de casa.

“Es muy bonito representar al País donde quieras que vayas y creo que como anfitrión sí es una motivación extra para poder ganar el campeonato”, dijo Salas.

Pero el popular “Mailo” recalca que hay que esperar cómo se va a ir desarrollando este tema de la contingencia en las fechas próximas.

“La situación que vive el mundo, el País y los países del Caribe para encarar esta temporada, seguramente van a ser difíciles, en lo personal me mantengo optimista, siempre positivo, con toda la fe del mundo, aunque no hay que olvidar que hay muchos factores que no están al alcance de uno.

“Son cosas que no están en nuestras manos como jugadores, entonces nos queda esperar que las cosas mejoren como País, que la misma salud, que toda la seguridad de todos los aficionados, jugadores, ampáyeres y la gente que se vea involucrada día a día con nuestro trabajo, por lo que siento que es lo más importante en estos momentos”.