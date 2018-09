ASCENSO MX

Para Maradona, la victoria de Dorados es recompensa al esfuerzo

Javier Báez marcó al minuto 90 y Vinicio Angulo cerró la cuenta al 94 para que Dorados consiguiera una agónica victoria ante Leones Negros de la UdeG

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Diego Armando Maradona reconoció el trabajo de su equipo que luchó a lo largo de todo el partido y le permitió a Dorados llevarse la victoria ante Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en los últimos minutos.

“Primero que nada quiero dirigirme a mis muchachos que no se dieron por vencidos en 90 minutos, ellos quisieron hacer cambios, hicieron cualquier cantidad de artimañas como para hacer pasar los minutos, lo que pasa es que el futbol castiga y cuando el futbol castiga, castiga feo”, fueron las primeras palabras del astro argentino en rueda de prensa tras finalizar el encuentro de la jornada 10 del torneo Apertura 2018 del Ascenso MX.

Critica táctica rival

“El Pelusa” criticó el trabajo el planteamiento táctico del equipo rival y aseguró que si los equipos vienen a encerrarse a la casa de Dorados lo máximo que van a sacar es una derrota.

“Si vos jugás a atacar puede ser que tengas alguna oportunidad de gol, pero si venís a jugar para un empate lo máximo que te puedes llevar de Sinaloa son dos goles y tres puntitos menos.

“Lo lamento porque creí que en el Ascenso en todas partes del mundo, más en México, tendrían que proponer y no tendrían que meterse debajo del travesaño; sin embargo, esta gente vino a meterse abajo del travesaño, puso una línea cinco que no le sirvió para nada porque el Vini hoy fue grandioso, el gol que hizo es impresionante y rompimos por donde estuvimos buscando todo el partido”, expresó Maradona.

“El Diez” catalogó como “estupideces” el comportamiento de Leones Negros en los últimos minutos que buscó sellar el partido con artimañas y consumiendo el reloj de juego.

“Yo no me meto con el técnico de los rivales porque cada uno tienen su librito, pero parece que después de que ellos hacen el cambio, hacen estupideces en la cancha tirándose al piso, queriendo que el reloj pase, me parece que no le hace bien al futbol porque así jamás un jugador del Ascenso va a jugar en Primera y esto es lo que desea todo jugador desde que viene de chiquito”, criticó Maradona.

Despotrica contra el árbitro

Durante el partido hubo un par de jugadas polémicas, una mano en el área que el árbitro no sancionó como penalti al minuto 77 y la expulsión de Juan Pablo Meza al minuto 82, de ambas jugadas habló Maradona.

“Quien me diga que el jugar mío fue expulsado por romperle las piernas al otro que me lo venga a contar en la cara que se la escupo porque no le hizo nada, absolutamente nada, lo que pasa es que el árbitro la compró”, expresó con respecto a la expulsión.

Mientras que en lo que concierne a la mano dentro del área “El Pelusa” comentó:

“La jugada ésta fue muy evidente, hasta los compañeros de él le decían esconde el brazo porque no lo tenía pegado al cuerpo, pero bueno, seguimos y la verdad que yo creo que nos llevamos un triunfo merecido a través del esfuerzo, del trabajo y del querer de los jugadores”.

Como besos de sus hijos

Por último, el astro argentino comparó la sensación de vivir los goles de Dorados y sus victorias con los besos de sus hijos y de su difunta madre.

“La sensación es fantástica, es como un beso de mi nieto al despertarme, un beso de mi mamá que ya no la tengo y la sensación es que las cosas se están haciendo bien”.