DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

Para mejorar su salud, Frank perdió 85 kilos; la clave es tener decisión, dice

Perder 85 kilos de peso en menos de un año es un cambio significativo en la vida de una persona. En el caso de Frank, significó ejercitarse y cambiar sus hábitos alimenticios

Valeria Ortega

Tener 192 kilos de peso podría ser un factor que disminuya la calidad de vida de una persona, pero para Frank Urquídez fue la señal de que tenía que hacer un cambio en sus hábitos alimenticios y dejar su rutina de sedentarismo.

Tenía 34 años cuando el joven decidió que ya no viviría con la misma rutina que le estaba llevando a ganar cada vez más peso y gracias a la motivación de un primo que asistía a un gimnasio, se atrevió a realizar actividades de ejercicio y dieta.

"Nunca he tenido un interés en los deportes ni nada de eso, siempre he sido muy sedentario en absoluto, hasta ahora que comencé a ir al gimnasio y pues sí cambié, me empece a sentir con más energías de salir, caminar, cosas que no me llamaban la atención antes y ahora sí", compartió.

Explicó que a mediados de febrero del año pasado se inscribió en el entrenamiento, pero fue hasta el 2 de marzo del comenzó a asistir.

Durante el primer mes logró perder 8 kilos, al siguiente perdió otros 11 y así continuó hasta que sumaron 85 kilos.

Lo más difícil de esa etapa, expresó, fue dejar de consumir alimentos que lo hacían subir de peso y que eran los que más había en su alacena y refrigerador; entre ellos carnes rojas, productos procesados, refrescos, bebidas con azúcar y harina.

"Comía a malas horas, no cuidaba que los platillos fueran más variados, eran con mucho sodio y grasa; mientras estuviera rico me lo comía, no me fijaba en otra cosa más que se viera apetitoso, si se me antojaba eso comía", admitió.

A pesar de no cuidar su alimentación, nunca padeció de colesterol alto, diabetes, hipertensión u otra enfermedad causada por el sobrepeso, sin embargo estaba consciente de que debía dar un nuevo giro a su vida, uno que le permitiera verse y sentirse mejor.

Su determinación y voluntad, aunado al entorno familiar y al apoyo de las personas que lo rodearon logró dejar de consumir aquellos alimentos que lejos de hacerle bien le estaban restando oportunidades de conocer y hacer cosas que no se imaginaba que podía.

Su esposa, Alejandra Higuera, lo estuvo apoyando y dando ánimos para que no comiera aquellos antojos que no le nutrían y juntos comenzaron a crear y balancear nuevos platillos que incluían frutas y verduras.

"Mi entorno social es muy familiar, eramos los mismos que estábamos viendo los resultados con mi primo ya estábamos enfocado en cómo ayudarlo a él y en cómo apoyarlo en sus cambios, por que dejas de comer, beber y de hacer muchas cosas, eso influye porque tu entorno es el que te permite lograrlo o no", comentó Frank.

La calabaza, el chayote y otras verduras formaron parte de sus comidas diarias, y aunque no estaba acostumbrado a comer carnes blancas como el pollo y pescado, poco a poco se fue acostumbrando a consumirlos y a probar nuevos sabores.

Cambia su alimentación, cambia su vida

"Llevaba cuatro meses y casi 40 kilos abajo fuimos de vacaciones, me compré ropa nueva y fue cuando realmente me di cuenta de los cambios", recordó.

Frank usaba la misma ropa, a veces la ajustaba y otras veces compraba. Al cuarto mes de entrenamiento compró ropa y al verse en el espejo se dio cuenta de que ya se reflejaban los cambios en su cuerpo, en ese momento aseguró el, "le cayó el veinte".

Su constancia fue una clave importante en el cambio, señaló, pues cada dos meses se fijó objetivos, a pesar de que al principio no se fijó un sobre la cantidad de peso que quería bajar y acerca del tiempo en que estaría entrenando.

Hasta el momento se cuida y mantiene su peso de 110 kilogramos, y aunque trata de no ser tan estricto con su dieta y de vez en cuando prueba los alimentos que consumía antes pero de manera moderada y combinados con otros que le aporten nutrientes.