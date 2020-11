'Para mí ya era un héroe, pero ahora lo es más’: dice esposa de señor que rescató a tres niños en Mazatlán

María Hortensia Jiménez narra cómo fue que su esposo, don Juan, arriesgó su vida para salvar a los tres niños al incendiarse su domicilio

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Para la señora María Hortensia Jiménez Ramírez su esposo Juan Mendiola Galván ya era un héroe por su forma de ser tan servicial con todo mundo, pero ahora lo es más tras rescatar a tres menores de edad de una casa que estaba en llamas la tarde del pasado viernes en el Fraccionamiento Santa Fe, en este puerto.

"Para mí ya lo era (un héroe), pero ahora lo es más, es muy bueno en todos los sentidos, siempre ha sido servicial, ayuda a los vecinos y todo", agregó la señora Jiménez Ramírez en entrevista en su casa, contigua a la vivienda donde fue el incendio.

"Mi esposo gracias a Dios ahorita está mejorando, tiene el apoyo del DIF y del Hospital General, está mejorando, presentó quemaduras de segundo y tercer grado en su cara y sus manos", añadió ante este diario.

Dijo que su esposo es de oficio globero pero por la pandemia ahora trabaja provisionalmente como guardia en la Planta de Saneamiento de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, en el mismo Fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán, por lo que no cuenta con algún servicio médico porque tiene poco en esa labor.

De hecho estaba en su horario de trabajo cuando se percató del incendio y corrió a su casa, que se encuentra a pocos metros de su lugar provisional de trabajo, creyendo que el fuego era ahí donde se encontraba su esposa.

Después del incendio lo subieron a una ambulancia para llevarlo a un hospital, pero un paramédico dijo que no era necesario, que no necesitaba hospitalización.

"Pero ayer que lo llevamos dijeron que sí, que por qué no lo habíamos llevado", continuó la señora Jiménez Ramírez.

"Él dice que a pesar de todo lo que pasó con sus manos y su cara se siente bien porque salvó la vida de estos niños".

En entrevista en su hogar a donde acudió a llevar algunas cosas al Hospital en donde se encuentra internado su esposo, la señora dijo que el día del incidente el señor Juan se encontraba sentado frente a su lugar de trabajo, terminaba de comer y vio humo, por lo que creyó que algo se estaba quemando en su propia casa donde su esposa cocinaba.

"Dice es mi esposa, está ahí, pero ya que llegó aquí se dio cuenta que no, se fue y ya era la otra casa, decidió entrar por los gritos míos y de la mamá de los niños, por eso", dijo la señora María Hortensia.

Recordó que ella estaba haciendo tortillas y la mamá de los niños acababa de llegar con ella tras servirle la comida a sus hijos porque ella le pidió que fuera para darle un plato con comida.

"No estábamos ni cinco minutos aquí cuando ya vi que mi esposo corrió y ya venía el humo muy fuerte, yo le decía 'métete, métete', la señora le decía 'mis hijos vecino, mis hijos', entonces así pasaron las cosas, él se metió, dice que al vernos cómo estábamos él decidió meterse", continuó en entrevista.

Agregó que como la puerta de enfrente de la casa ubicada en la calle San Miguel, donde fue el incendio, se encontraba abierta, su esposo se metió, no lo pensó.

"La puerta estaba abierta, no lo pensó (en cubrirse con algo), al momento fue el impulso de meterse a sacarlos, no pensó nada y nosotros menos, al menos yo y la mamá menos de decirle cúbrete con algo, nada, no pudimos, él rápido se metió, ya estaban las llamas en el techo", narró.

"Él entró por los niños, se tardaron un poquito en sacarlos, los tuvieron que sacar por la parte de atrás porque por acá (en la parte del enfrente) estaba muy dañado, lo ayudaron otros tres muchachos".

Su esposo fue el único que se metió por la puerta principal, pero como fue en la parte de enfrente la más dañada los demás muchachos se metieron por la barda de atrás para ayudarlo a sacar a las dos niñas, una bebé de 1 año y otra niña de 3 años, así como un niño de 4 años.