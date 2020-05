Para miles de niÃ±os de la sierra de Sinaloa el ciclo escolar terminÃ³: Regidor

Para miles de niños de la sierra de Sinaloa el ciclo escolar terminó: Regidor

Estudiantes de comunidades enclavadas en la sierra del municipio de Sinaloa no tienen condiciones para continuar las clases virtuales o a distancia, porque no tienen herramientas de comunicación, señala el activista Román Rubio López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Si los niños que viven en las zonas urbanas tienen dificultades para continuar el ciclo escolar de manera virtual o a distancia por la cuarentena por Covid-19, para miles de pequeños que viven en zonas serranas es imposible poder continuar las clases, manifestó José Román Rubio López.

El Regidor del Ayuntamiento de Sinaloa expuso que en esa situación están cientos de estudiantes que viven en la parte alta de este municipio, donde ya de por sí el rezago educativo está muy marcado.

“La situación de la comunicación con ellos es inexistente, el Internet no llega para allá, son entre 300 y 400 niños los que no tienen clases, de varias comunidades, porque hay que contar que son los maestros que trabajan para la Secretaría de Educación Pública y Cultura, pero los niños de Conafe son otros tantos, donde le dan clases a dos, a tres o cuatro niños, que son un gran número, yo calculo que son entre 80 y 100 pequeñas comunidades que están diseminadas en un radio de entre 60 mil y 100 mil hectáreas de la sierra tarahumara, por el lado de Sinaloa”, dijo.

El también activista subrayó que, si de por sí en la zona serrana del municipio de Sinaloa hay un rezago histórico en materia educativa, con este se agudiza.

Expuso que antes de que la SEPyC suspendiera las clases presenciales ya en algunas comunidades tarahumaras no tenían clases por falta de maestros.

“Solamente en La Tuna de Abajo hay educación bilingüe tarahumara, adelantito de lo que es San José de Gracia, porque ya en los otros lugares como Las Lajitas, Cuitaboca, hay maestros mayo-yoremes y no se entienden entre las dos lenguas”, dijo, “lo que es Jikapory la Secretaría de Educación Pública despidió al maestro que había ahí y el ciclo escolar terminó por allá el 3 de diciembre de 2019”.

Señaló que los niños en esa región no tienen la educación que la Constitución mandata que deben tener y causa mucha indignación la indiferencia de la SEPyC, ya que si no los están presionando no mandan maestros.

Rubio López manifestó que prevén en los próximos meses acudir a las oficinas centrales de la SEP, en la Ciudad de México, para que establezca plazas para educación bilingüe tarahumara, porque no tienen garantizado que les envíen maestros.