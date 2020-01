Para no hacer show y cuidar investidura presidencial, AMLO no recibirÃ¡ a Sicilia

Para no hacer show y cuidar investidura presidencial, AMLO no recibirá a Sicilia

Que los va a recibir el gabinete de seguridad, porque no cree en ese manejo propagandístico

Noroeste / Redacción

Andrés Manuel López Obrador afirmó que no recibirá al poeta Javier Sicilia Zardain y a quienes convocaron a la "Marcha por la Paz" -que saldrá el 23 de enero desde Cuernavaca, Morelos, con rumbo a Palacio Nacional-, ya que debe cuidar la investidura presidencial.

"Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show, un espectáculo, no me gusta ese manejo propagandístico", indicó el mandatario nacional.

"Los va a recibir el Gabinete de Seguridad, se les va a respetar en todo, van a contar con el acompañamiento para que no sean molestados, tenerlos ahí conmigo, debo cuidar la investidura presidencial, no soy yo, es la investidura", apuntó el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

En una carta que difundió el poeta el pasado 17 de enero, dirigida al presidente, le dio a conocer a López Obrador que convocó a la denominada "Marcha por La Paz", que saldrá el 23 de enero de la Paloma de La Paz de Morelos, rumbo a Palacio Nacional, a donde llegarán el 29 del mismo mes.

"Voy a volver a caminar, hasta el Palacio Nacional, hasta tu casa, hasta la casa de todos, para cobrar el cheque que nos debes y el beso que me adeudas", sostuvo Sicilia Zardain en su misiva.

En la marcha también se prevé el acompañamiento de la familia LeBarón, luego de la masacre que sufrió la familia mormona el pasado 4 de noviembre, en Bavispe, Sonora.