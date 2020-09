Para octubre, Sinaloa podría cambiar color en Semáforo Covid-19; argumentan baja en diagnósticos positivos

El Secretario de Salud Efrén Encinas Torres, descartó que haya rebrotes del virus, y afirmó que hay una tendencia de disminución de casos, por lo que posiblemente para el mes de octubre pueda cambiar el color en el Semáforo Covid

Karen Bravo

CULIACÁN._ Para el mes de octubre, Sinaloa podría cambiar el color en el Semáforo Covid, informó el Secretario de Salud estatal, Efrén Encinas Torres, ya que el estado se encuentra actualmente en un escenario que se torna positivo en cuanto a los casos de coronavirus y la disminución en cuanto a los pacientes que son diagnosticados positivos.

Además de la recuperación de otros tantos posiciona a la entidad en un panorama alentador.

“Al momento lo vemos satisfactoriamente con tendencia a la disminución pero no podemos confiarnos, no hay que bajar la guardia, esto va para años, quizá dos años, y en tanto no haya una vacuna o un tratamiento antiviral específico tenemos que hacer uso de la medicina preventiva y ahí, el comportamiento social es fundamental”, expresó.

El pasado jueves, Encinas Torres afirmó que la entidad está a dos puntos de cumplimiento para pasar del color naranja en el que ha permanecido durante nueve semanas, a amarillo en el Semáforo Epidemiológico Covid.

Mazatlán pasa de rojo a azul en el Semáforo Covid estatal; disminuye de 500 los casos activos en Sinaloa

“Hasta ahorita por fortuna no tenemos indicios de rebrotes, a pesar de que prácticamente el primero de julio se dio la reapertura económica, se ha mantenido con discreta estabilización y descenso, sin embargo, no se descarta la posibilidad de rebrotes, lo hemos visto en otros países y México tiene que estar alerta de esa situación y Sinaloa por supuesto que igual y preparado para cualquier circunstancia”, afirmó.

“Yo le pido a toda la ciudadanía que actuemos siempre con responsabilidad, sumándose colectivamente, muy solidaria para que no contagiemos ni nosotros, ni a los demás”.

Igualmente recalcó la importancia del uso del cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón y mantener la distancia en lo posible y aquel que tenga una enfermedad o se sienta con gripe o algunos de los síntomas lo mejor es quedarse en casa.

Sinaloa permanecerá en color naranja en el Semáforo Covid durante la próxima semana

Más municipios se pintan de amarillo en Semáforo Covid-19; Mocorito, Angostura y Escuinapa pasan de verde a amarillo