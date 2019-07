Para quÃ© cambiar lo que estÃ¡ bien: CuÃ©n sobre reforma a la Ley OrgÃ¡nica de la UAS

Para qué cambiar lo que está bien: Cuén sobre reforma a la Ley Orgánica de la UAS

El dirigente del PAS dijo que puede opinar porque fue Rector de la Máxima casa de estudios, pero que se adhiere y se adscribe a lo que dijeron los 195 rectores de universidades de México, arropadas de la ANUIES, que hay que tomar en cuenta a las universidades, a su comunidad

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa señaló que no tenía caso cambiar o reformar la Ley Orgánica de la UAS, dado que así está bien, y no tiene por qué modificarse.

El 25 de diciembre cientos de trabajadores de la UAS se manifestaron en el Congreso del Estado para mostrar su desaprobación ante una posible reforma a la Ley Orgánica de la Casa Rosalina y además Juan Eulogio Guerra Liera, su Rector, presentaría una iniciativa de ley con la intención de intercambiar ideas entre el Legislativo y la Universidad, pero dejando en claro que todos los cambios a su Ley Orgánica se harían desde la UAS.

Dos horas antes de llegar al Congreso, Guerra Liera afirmó que se estaba violando la autonomía de la UAS , debido a que hay tres iniciativas de ley, a la que a una de ellas ya se le dio lectura, para reformar la Ley Orgánica de la UAS.

Sostuvo que esos cambios tienen que venir desde el Consejo Universitario, y que de no ser así, se atentaría contra la autonomía de la Casa Rosalina.

Ante este escenario, el dirigente del Partido Sinaloense y ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, señaló que no es necesario reformar la Ley Orgánica de la universidad y que estos cambios, al igual que opinó Guerra Liera, se derivan de va y vienes políticos, que en nada ayudan a la UAS.

"Yo puedo opinar porque fui Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero me adhiero y me adscribo a lo que dijeron los 195 rectores de universidades de México, arropadas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, que hay que tomar en cuenta a las universidades, a su comunidad", mencionó.

"Hay que tomarlos en cuenta para el cambio de su reglamento, de sus leyes orgánicas, porque en este momento no hay que estar sujetos a los va y vienes políticos, ¿por qué? Porque de repente pues hay alternancias en las entidades federativas", agregó.

Dijo también, que hay quienes buscaron ser rectores de la universidad, y al no lograrlo, no les quedó de otra más que buscar cambiar la UAS desde otras vías y ahora, como tienen personas allegados en el Congreso del Estado, están usando esa alternativa.

"Hay quien dice 'yo presento una iniciativa de ley' como es en el caso de Sinaloa, aquí no necesitan una firma de nadie, no necesito consultar a la comunidad universitaria, pero yo tengo a mis amigos que ganaron en esta ocasión, que tienen mayoría en el Congreso Local, y ya con eso vamos a cambiar la ley", indicó.

"Desde luego hay que consultar, y si me hablas de la UAS, yo te puedo decir, ¿Para qué cambiar lo que está bien, yo creo que en verdad que hay veces que veo algunas declaraciones donde no se dan cuenta de todo el esfuerzo y el gran tesoro que se tiene aquí en Sinaloa, donde la Universidad Autónoma de Sinaloa prestigia a nuestro Estado, pero gente que históricamente había querido ser rectores de la universidad y no pudieron en su momento, hoy quieren aprovechar esta coyuntura".