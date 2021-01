Para que el Congreso lleve a juicio político al Alcalde de Escuinapa, se requiere denuncia, y no ha llegado: Diputado

Édgar González Zataráin reprueba que Emmett Soto Grave se haya 'saltado la línea' para ponerse la vacuna, aunque hubiera venido en la lista que la Secretaría de Salud estatal estableció para los trabajadores de los hospitales públicos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Para que el Alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, sea sometido a juicio político, se requiere una denuncia para que actúe en consecuencia el Congreso del Estado, expresó el Diputado Édgar González Zataráin.

“Se requiere que alguien interponga ese recurso de juicio político, mientras tanto no se puede, la primera situación es que llegue la denuncia al Congreso, pero hasta el momento no ha llegado, más allá de los medios, no hay esa inconformidad interpuesta”, dijo el legislador local del PRD por Escuinapa y Rosario.

Ejemplificó que es como en la Fiscalía General del Estado, alguien puede denunciar que fue robado, pero no acudir ante las instancias legales, hace que el asunto solo se mueva de manera mediática y no legal, para que haya sanciones correspondientes.

“Mientras no exista la denuncia, no hay nada que perseguir”, dijo.

Reprobó el hecho de que el Alcalde se haya "saltado la línea" para ponerse la vacuna, pues no hay una justificación para ello, aunque hubiera venido en la lista que la Secretaría de Salud estatal haya establecido para los trabajadores de los hospitales públicos.

“Entendemos que es médico y va al hospital, pero su responsabilidad es el Municipio, no puedes ir en la primera fila, menos para quitar el lugar a quienes están intentando contener la pandemia. En caso de haber venido en la lista, pudo haber cedido su lugar a un médico o enfermera”, señaló.

El error se evidenció y el Alcalde Emmett Soto Grave debe responder por ello, señaló, pero también la Secretaría de Salud, si en su caso no revisó las listas de vacunación.

“Habrá que investigar también porqué la Secretaría de Salud lo incluyó ¿Cómo apareció en la lista?, si la lista la hizo la Secretaría de Salud, debe haber más involucrados, el paso lo dio (Alcalde) y está mal dado”, dijo.

González Zataráin manifestó que lamentablemente el hecho se da en un contexto en que están cerca los procesos electorales, y el caso puede ser utilizado para darle un sesgo político, cuando es un caso que debe ir más allá del morbo, con una investigación concreta de todos los involucrados, incluida la Secretaría de Salud estatal.