Para vecinos del Centro HistÃ³rico, los problemas por la remodelaciÃ³n no terminan

Para vecinos del Centro Histórico, los problemas por la remodelación no terminan

Se reunieron con el Alcalde de Mazatlán, a quien le pidieron agilizar las reparaciones en esta obra, así como controlar el ruido y mitigar el impacto de las inundaciones

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ La Asociación de Vecinos del Centro Histórico pide que los habitantes sean tomados en cuenta en los planes de desarrollo de la zona, toda vez que la pasada remodelación se hizo sin avisarles y sin considerar los perjuicios a terceros.

A pesar de vivir varios meses “atrapados” por el cierre de calles, los problemas no han terminado para los residentes: ahora se inundan más que antes y en algunos puntos se desbordan aguas negras.

Estos fueron sólo algunos de los problemas que abordaron durante una reunión con el actual alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, a quien le pidieron arreglar los desperfectos de dicha obra, que introdujo la piedra pórfida en 25 calles del Viejo Mazatlán a inicios de 2017.

Ahí en su despacho, solicitaron al “Químico” Benítez que por fin terminen los trabajos que desde hace un año debieron quedar concluidos.

“Hay varios puntos que nosotros tratamos: de la piedra que se está despegando porque no se ha terminado la obra a nuestro parecer; las aguas negras se regresan, los problemas de las lluvias, el agua que se queda (estancada), pues con sólo 20 minutos que llueva nos inundamos en el Centro Histórico”, externó Ana Lilia Carrillo.

Integrante de la recién fundada asociación, añadió que estas fallas pueden observarse en las principales calles del Centro, donde además se ven registros quebrados, lámparas sin colocar y otros “detalles” más.

Silvia Casas vive en la calle Venus, en las inmediaciones del Hospital Militar. Después de las obras, asegura, se levanta la tapa del drenaje con las lluvias.

“ A mí me ha pasado, a pesar de que vivo en zona alta desde hace 12 años; no se me había colapsado el drenaje, nunca me había subido tanto el nivel y esto fue después de las obras, nunca me había pasado, tengo videos, se levanta mi tapa del drenaje, parece fuente y fue a consecuencias de estas obras...”, relató la afectada, quien es secretaria de la organización.

En otro tema, pidieron controlar la contaminación auditiva que se ha detonado con la actividad turística y comercial.

“Queremos ser claros: no nos quejamos de los cambios, estamos conscientes de que somos personas de Mazatlán, muy alegres, pero sí queremos que se regule más todo esto porque se ha abusado del Centro Histórico; queremos trabajar con las autoridades, queremos convivir, estamos de acuerdo en que todo está cambiando y queremos ser parte, pero todo organizado”, remarcó Silvia Casas.

Debido a la falta de información previa sobre este proyecto, ejecutado por Gobierno del Estado como parte del embellecimiento urbano para recibir el Tianguis Turístico 2018 (15 al 18 de abril), los vecinos se vieron en la necesidad de organizarse. Son residentes y comerciantes tanto nacionales como extranjeros.

Según información proporcionada a Noroeste por la Secretaría de Obras Públicas, el remozamiento del centro de la ciudad implicó un impacto directo a más de 700 viviendas y 354 comercios, entre bares, restaurantes y tiendas de abarrotes. Representó una inversión de 224 millones de pesos entre recurso estatal y municipal.