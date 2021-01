Paraguay prohíbe fumar en lugares públicos y da lugar a una Sudamérica libre de tabaco

La agencia sanitaria para el continente felicita al único país de la subregión que no se había sumado al establecimiento de espacios libres de humo en los lugares públicos cerrados o concurridos

ONU Noticias

PARAGUAY (Noticias ONU)._ El pasado 4 de enero, Paraguay emitió un decreto que prohíbe el consumo de cigarrillos o el uso de vapeadores en los espacios públicos cerrados y lugares públicos concurridos, eliminando las secciones para fumadores que existían en esos sitios.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplaudió este viernes la medida, destacando al que seguir el mandato del Convenio Marco sobre Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, Paraguay se une al resto de los países sudamericanos en el establecimiento de espacios libres de humo en lugares públicos cerrados y de trabajo.

La responsable de la Secretaría del Convenio aseveró que éste es “un gran momento no nada más para la salud de los paraguayos sino para toda Sudamérica”.

“Con el decreto de Paraguay se crea una subregión completamente libre de humo de tabaco en América”, subrayó Adriana Blanco Marquizo.

La Organización Mundial de la Salud señala que el consumo de tabaco se cobra alrededor de ocho millones de vidas al año.

La principal causa prevenible de muerte

El tabaco es la principal causa prevenible de muerte en el mundo y los espacios libres de fumadores protegen a las personas de la exposición al humo que éste produce, además de que promueven que la gente de deje el hábito de fumar y desalientan a las personas, sobre todo a niños y jóvenes, a consumir tabaco.

La directora de la OPS consideró que el nuevo decreto representa un gran logro para el pueblo de Paraguay.

“El país ha dado un paso enorme para para proteger a sus ciudadanos de las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del tabaquismo y la exposición al humo de tabaco”, recalcó Carissa Etienne.

De acuerdo con las autoridades sanitarias de Paraguay, cada año mueren unas 3000 personas por enfermedades asociadas al consumo de tabaco, una cifra que podría empeorar en el contexto de la pandemia de Covid-19.

En este sentido, Etienne afirmó que ahora “más que nunca, el decreto es un triunfo para la salud de los paraguayos”.

Con la nueva disposición, sólo se podrá fumar, vaporear, vapear, usar cigarrillos electrónicos o mantener encendidos productos de tabaco -incluidos los productos calentados de tabaco- en zonas al aire libre habilitadas en las que no haya aglomeraciones o que no sean zonas de paso para los no fumadores.