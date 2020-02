Paran elecciÃ³n del Stasac; exige planilla amarilla cambiar las boletas de la votaciÃ³n

Paran elección del Stasac; exige planilla amarilla cambiar las boletas de la votación

Dado que justo debajo del color amarillo está el color dorado, con el mismo nombre que su representante, y eso confundiría a los trabajadores sindicalizados, Julio Duarte, líder de la planilla amarilla, pide que se suspenda el proceso hasta que se cambien las papeletas

Antonio Olazábal

21/02/2020 | 09:32 AM

Luego de ver condiciones adversas en las boletas para la elección del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Julio Duarte exigió que las papeletas sean cambiadas, de lo contrario no permitirán que inicie el proceso para elegir Secretaría General del Stasac.

El representante de la planilla amarilla explicó y mostró que justo debajo de la suya había una planilla dorada, y con el mismo nombre que él, Julio, pero con apellido Tokunaga.

Julio Duarte detalló que esto es un atropello por parte del actual líder del Stasac, David Alarid Rodríguez, quien busca su cuarta reelección al frente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

Añadió que ellos no permitirán que se efectúe la elección en estas condiciones, y dejó en claro que si no se cambian las boletas, la elección no tendrá efecto para los integrantes de la planilla amarilla.

Añadió que reconoce el poder de Alarid Rodríguez, y que podría llevar a cabo las elecciones de cualquier manera; sin embargo, ellos se quedarán en las instalaciones del Stasac hasta que no sean cambiadas las boletas.

El representante de la planilla amarilla sostuvo que no le teme a Alarid Rodríguez en una contienda justa, y que si cambian las boletas para las 11:00 horas, él no tiene inconvenientes con continuar con el proceso de elección.