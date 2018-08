EDUCACIÓN

Paran labores 15 escuelas del SNTE 27

Por la mañana se reportó que no había habido suspensión, pero horas después Edén Inzunza Bernal, secretario general del SNTE 27, confirmó que 15 escuelas en el estado suspendieron clases

Noroeste / Redacción

30/08/2018 | 08:41 AM

El SNTE 27 reportó el paro en 15 escuelas de la entidad por la falta de pagos de una parte del aguinaldo del año pasado a jubilados y a la falta de basificación de cientos de docentes.

A pesar de que por la mañana el Sindicato reportó que no iban a suspender labores, las 15 escuelas no brindaron servicios, pues aún no se ha cumplido con sus demandas, reportó Edén Inzunza Bernal, secretario general del SNTE 27.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1