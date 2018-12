PARO LABORAL

Paran labores en HG y centros de salud de Guasave

Trabajadores sindicalizados del SNTSA marchan hacia el Palacio municipal; piden a la alcaldesa Aurelia Leal ser su interlocutora con el Gobernador

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Trabajadores sindicalizados del Hospital General de Guasave, centros de salud y Jurisdicción Sanitaria 2 pararon labores la mañana de este martes para exigir al Gobierno del Estado el pago de retenciones no enteradas y la entrega de vales de fin de año.

En el caso de los agremiados a la Sección 44 del SNTSA, que corresponde a centros de salud y Jurisdicción Sanitaria 2, acompañaron la acción con una marcha que inició en el edificio del antiguo Centro de Salud Urbano, en el centro de la ciudad, y terminó en el Palacio municipal.

La caminata la acompañaron con el grito de consigna "queremos que nos paguen, ya basta de mentiras" y al arribar a la explanada exigieron, también con gritos al unísono que saliera la Alcaldesa Aurelia Leal López a escucharlos.

Bertha Alicia Godínez Sánchez, delegada sindical, expuso que la situación que están viviendo es insostenible, porque aparte de que se les adeuda todo lo que están reclamando ni siquiera saben en dónde está su dinero.

"En cada quincena a cada trabajador se me hace un descuento en dinero, descuentos que no sabemos dónde están, porque no han llegado a nosotros y no se le depositan a las empresas con las que los compañeros hicieron convenio para que a través de su pago quincenal se les hiciera el descuento vía nómina y se le pagará a las instituciones a las que se les debe", explicó.

La representante sindical subrayó que la Secretaría de Administración y Finanzas está disponiendo de un dinero que no le corresponde, porque no es de ellos sino de los trabajadores y no saben el uso que le están dando.

"Alguien tiene que investigar qué se está haciendo con estos dineros, dónde están. Solo de Figlos son 160 millones de pesos", indicó.

Godínez Sánchez aclaró que la intención de marchar hasta el Palacio municipal fue para buscar un diálogo con la Alcaldesa Aurelia Leal López y solicitarle que sea la interlocutora de los trabajadores de la salud de Guasave con Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del estado.

"La Presidenta municipal es la representante del Gobernador en Guasave y queremos que ella tome una intervención en una problemática social que estamos viviendo en el municipio, todo lo que sucede en el municipio es incumbencia de ella, le corresponde mantener un equilibrio social y queremos que nos escuche, para ver si a través de ella logramos ser escuchados", expresó.

Luego de permanecer casi media hora en la explanada del Palacio municipal, la petición de los manifestantes fue atendida y la Alcaldesa bajó para dialogar con ellos.

"Voy a pedir una audiencia en la cual la van a acompañar ustedes, es mejor así, para que no haya cruce y señales", ofreció la Presidenta municipal.

Solo que pidió a los trabajadores unos días, ya tendrá que salir a la Ciudad de México y estará al menos tres días gestionando de obra para que sean incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Luego de eso, Leal López acordó con los manifestantes comunicarse con ellos cuando logré conseguir la audiencia con el Gobernador para que puedan ir y platicar las demandas que tienen

Piden que los federalicen

Para evitar sucediendo con el Gobierno del estado que no les paga a tiempo en ocasiones su salario y que no entera las retenciones que les hace, los trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud plantearon que la nómina se federalice.

Eva Laura Arana Gutiérrez dijo que mientras esté el dinero en el Estado van a seguir batallando.

"Necesitamos que nuestro dinero y se venga al Estado, que nos paguen desde la Federación, nos vamos a quitar todos estos problemas. ¿cómo es posible que nos dividan por clases sociales también en el sector salud?, hay federales, formalizados, regularizados, homologados, cuando todos somos iguales, a igual trabajo igual salario y (a los estatales), nos bajan muchas prestaciones", señaló.

Ya están hartos, dijo, que además de recibir menos prestaciones, no les paguen a tiempo y no le den el uso correcto a sus retenciones.