ParÃ¡sitos hace historia en los Oscar

Parásitos hace historia en los Oscar

Por primera vez se corona en la terna a Mejor Película una cinta de habla no inglesa

Fernando Espinoza

Por primera vez en los Oscar se corona en el máximo premio una película de habla no ingles; Parásitos ganó en la terna de Mejor Película, además ganó como Mejor Película Extranjera, y su director Bong Joon Ho se alzó como mejor director.

La cinta koreana compartió terna en el máximo premio de la edición número 92 de los Oscar con “Ford v Ferrari”, “The irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little women”, “Marriage story”, “1917” y “Once upon a time… in Hollywood”, resultando ganadora.

Mientras que Joaquín Phoenix se alzó en la categoría de Mejor Actor por su papel en el película "Joker", venció a Antonio Banderas, quien estuvo nominado por su trabajo en “Pain and glory”; Leonardo DiCarpio, por su participación en “Once upon a time… in Hollywood”; Adam Driver, por “Marriage story”; y Jonathan Pryce, protagonista de la cinta “The two popes”.

Por otro lado, Renée Zellweger se coronó como Mejor Actriz por su papel estelar en “Judy”, en su discurso, ya con el Óscar en la mano, se dijo honrada por compartir terna con Cynthia Erivo, por su actuación en “Harriet”; Scarlett Johansson, por su papel protagónico en “Marriage story”; Saoirse Ronan, de “Little women”; y Charlize Theron, por su actuación en “Bombshell”.

Renée Zellweger.

TODOS LOS GANADORES:

MEJOR PELÍCULA

“Parasite”

Joaquín Phoenix

MEJOR ACTOR

Joaquín Phoenix, “Joker”

MEJOR ACTRIZ

“Renée Zellweger, “Judy”

MEJOR DIRECTOR

Bong Joon Ho, “Parasite”

CORTO ANIMADO

“Hair love”

MEJOR CORTOMETRAJE

“The neighbors’ window” (Ganador)

Brad Pitt.

ACTOR DE REPARTO

Brad Pitt, “Once upon a time… in Hollywood” (Ganador)

DOCUMENTAL

“American factory” (Ganador)

DOCUMENTAL CORTO

“Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl)

PELÍCULA EXTRANJERA

“Parasite”

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“Once upon a time… in Hollywood”

EDICIÓN

“Ford v Ferrari”

MEJOR FOTOGRAFÍA

Roger Deakins, “1917”

EFECTOS VISUALES

“1917”

MAQUILLAJE Y PEINADO

“Bombshell”

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

“Toy Story 4”

MEJOR CANCIÓN

“(I’m gonna) love me again”, Elton John y Bernie Taurin para Rocketman”

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Taika Waititi, “Jojo Rabbit”

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Bong Joon Ho, Han Hin Won, “Parasite”

BANDA SONORA

"Joker"

EDICIÓN DE SONIDO

"Ford v ferrari"

MEZCLA DE SONIDO

"1917"

DISEÑO DE VESTUARIO

"Little women"

ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern , "Marriage story"

Laura Dern.