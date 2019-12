Parejas e hijos, entre los asesores de regidores de Guasave

No es nepotismo porque no los contrataron ellos, sino Recursos Humanos, justifica la Alcaldesa Aurelia Leal López; ella les autorizó que contaran con una persona que los apoyaran, dice

GUASAVE._Al caso de Manuel de Jesús Izaguirre Islas, secretario general del PAN que cobra en el Ayuntamiento de Guasave como asesor de la Regidora de Morena, Manuela Rebeca Bañuelos, se ha sumado que hijos y hasta parejas sentimentales de algunos ediles están realizando las mismas funciones y cobrando 10 mil pesos mensuales en el Gobierno Municipal.

En la propia página del Ayuntamiento aparecen como auxiliares de regidores Saúl Gámez Armenta, pareja de la Regidora María Dolores Franco; Giselle Lugo Gaxiola, hija de Nidia Gaxiola Gutiérrez; Miguel Ayala Castro, hijo de Gerardo Ayala León. Los otros 10 ediles también cuentan con un auxiliar, pero no se ha podido comprobar que tengan alguna relación familiar con ellos.

La Alcaldesa Aurelia Leal López dijo que ella misma les propuso a los ediles que contara con un auxiliar para su trabajo

“Esta propuesta fue realizada por su servidora desde el inicio. Yo cuando fui Regidora nada más tenían asistentes tales y cuales del Partido Revolucionario Institucional, no era general para todos, yo les hice la propuesta y creo que merecen este asistente”, dijo.

Si en esa coyuntura de contar con un auxiliar algunos regidores optaron por meter a algún familiar, eso queda a criterio de ellos.

“Yo no sabía de esto, nada más les dejé listo, 'aquí está, ustedes van a nombrar a su asistente', ya la ética depende de cada Regidor que hizo la propuesta y respeto lo que ellos han venido realizando”, aseveró.

Leal López aseguró que en esos casos no se puede hablar de que se está incurriendo en nepotismo, porque los asistentes de los regidores fueron contratados por Recursos Humanos u Oficialía Mayor, no por los propios ediles.

“El nepotismo viene de la siguiente manera: en el caso de que yo contratara a un hijo mío entonces sí, pero como ellos no contratan directamente, no hay nepotismo, ellos no están contratando, quien contrata aquí directamente es Recursos Humanos y Oficialía Mayor”, argumentó.

La Alcaldesa detalló que el sueldo que perciben los asesores o auxiliares de los regidores es de 10 mil pesos mensuales y que seguirán trabajando, por lo que en el recorte de personal que se hará, no serán incluidos.

Aunque los auxiliares no fueron contratados directamente por los regidores, sí fueron ellos quienes propusieron a las personas que querían para ocupar esos puestos, reconoció la Presidenta Municipal.