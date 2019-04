Parlamento de CataluÃ±a abre debate para pedir perdÃ³n por los abusos de la conquista a MÃ©xico

Parlamento de Cataluña abre debate para pedir perdón por los abusos de la conquista a México

Condenan los abusos cometidos por el colonialismo español en América, y que los catalanes deben reconocer la implicación de sus antepasados en este hecho

04/04/2019 | 09:22 AM

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha condenado este jueves “los abusos cometidos” por el colonialismo español en América, y ha dicho que los catalanes deben reconocer la “implicación” de sus “antepasados” en este hecho, de acuerdo con la agencia española EFE.

Así lo ha expresado en su respuesta a la interpelación sobre “la visión del Govern con relación a la participación catalana en el colonialismo y el esclavismo”, presentada por el diputado de ERC Ferran Civit, quien ha asegurado que los catalanes deben pedir perdón por su papel en “el tráfico de esclavos”.

“Que vaya por delante nuestra condena contra los abusos cometidos, porque debemos condenar la desaparición de pueblos y culturas enteras”, ha dicho Bosch.

Con esta declaración, que ha realizado en castellano, a diferencia del resto de su comparecencia, Bosch ha dicho apoyar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el 26 de marzo pidió al rey de España y al Papa Francisco una revisión histórica de la Conquista y la Colonia en aras de avanzar en una reconciliación histórica entre sus naciones.

Además, el conseller ha definido el colonialismo como “el proceso más mortífero de la historia de la humanidad”, y ha manifestado que los catalanes deben reconocer la “implicación” de sus “antepasados” en estos abusos coloniales.

YO NO FILTRÉ LA CARTA: AMLO

Esta mañana, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se sabe si la carta que envió al Rey de España y al Papa Francisco fue sustraída de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o del Gobierno español. Por ello consideró que las autoridades de esa nación se equivocaron al reprobar que él había dado a conocer la misiva donde solicita que se pida perdón por los abusos cometidos durante la Conquista.

“No sé exactamente si fue el Gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores”, dijo esta mañana. “Se llevó a España, entonces hay las dos posibilidades”, añadió.

El Presidente mexicano consideró que “sí se equivocaron, lo digo respetuosamente, el Gobierno español da a conocer un boletín diciendo que reprobaba el que yo diera a conocer la carta que yo había enviado al Rey. Y resulta que nunca di a conocer la carta”.

Durante la conferencia mañana se le cuestionó si la filtración o sustracción del documento es un delito, y dijo que sí podría ser.

López Obrador recalcó que está contento de que la carta haya abierto la polémica, y que también fue muy bueno porque sacó esa parte que estaba oculta “el racismo, el clasismo y también la xenofobia de una lado y de otro”.

“Yo también estoy muy contento con el que se haya abierto esta polémica porque en el periodo neoliberal se apostó al fin de la historia, a olvidarlo todo”, dijo.

“Lo que planteo es que precisamente ya no siga oculto todo ese pasado, que se ponga al descubierto, que se ventile y que si se cometieron errores, abusos, nos disculpemos, se pida perdón a afectados y que a partir de ahí comencemos una etapa nueva, de reconciliación, de hermandad”, recordó.

Destacó que se tiene “que ir hacia allá, nosotros tenemos, y lo vamos a hacer, pedir perdón a los yaquis, a los mayas, a los familiares de las víctimas de la persecución y el asesinato masivo a chinos”.

López Obrador también criticó que la carta al Rey haya generado más polémica que la que envió al Papa, y consideró que es porque hay una parte política en el asunto.

“Me llamó mucho la atención que envié la misma carta, con otro contenido, aunque se actuaba en aquel entonces de manera conjunta, envié al Papa y no hubo la misma polémica. Quizá porque el Papa ya pidió perdón en Bolivia, pero me llamó mucho la atención, ¿entonces hay más súbditos en México que católicos? No, es la parte política”, dijo.