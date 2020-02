Paro minero no afecta al turismo en CosalÃ¡, afirman

Paro minero no afecta al turismo en Cosalá, afirman

Vía telefónica, el funcionario explicó que el fin de semana anterior se registró una visita de entre 700 y 800 paseantes, mientras que para éste esperan hasta 400 personas

José Abraham Sanz

Los turistas en Cosalá continúan con sus visitas con normalidad en el Pueblo Mágico, pues el paro minero que se mantiene desde el pasado 26 de enero no ha afectado, sin embargo el impacto ya se sintió en el comercio local, aseguró el director de Turismo del Ayuntamiento de Cosalá, Héctor Raúl Ruiz Fonseca.

Vía telefónica, el funcionario explicó que el fin de semana anterior se registró una visita de entre 700 y 800 paseantes, mientras que para éste esperan hasta 400 personas.

“Sí esta afectando la economía interna del municipio, porque pues la cuestión económica se mueve aquí con los recursos de la gente trabajadora de la minera, de las empresas que están aquí trabajando con la minera”, señaló Ruiz Fonseca. “Aquí localmente sí está afectando bastante, no voy a decir que no, sí, sí está repercutiendo, y esperamos que esto se negocie en tiempo y forma”.

“No, no, no ha cerrado ningún comercio y esperamos que no se cierren; sí ha afectado la economía, el comercio, sí se ha afectado, porque yo te hablo más de 300 familias que están afectadas, creo que son 314 trabajadores directos e indirectamente si está afectando, pero ya se está trabajando y esperemos que ya la semana que entra se logren los acuerdos y empecemos a abrir ya la mina y la gente vuelva a la normalidad a trabajar”.

El paro comenzó cuando empleados de la mina San Rafael elevaron sus protestas por exigencias de prestaciones laborales, como atención a su salud y cuidados de salud y ecológicos, no fueron acatadas por directivos de la mina que explota la firma canadiense Americas Gold and Silver, por lo que tomaron las instalaciones.

Los trabajadoras aseguran que el sindicato Minero de la CTM al que pertenecían, está en colusión con directivos de la empresa y por ello es que se presentaron despidos injustificados, problemas graves de salud en los trabajadores y contaminación en la región.

El 8 de febrero los mineros locales recibieron el apoyo de otros sindicalizados de Zacatecas y Durango, y realizaron una marcha de unos 300 participantes por las principales calles del Pueblo Mágico, con el objeto de exigir que la empresa aceptara el contrato colectivo del otro sindicato al que ya pertenecen.

El miércoles marcharon otros mineros que están en contra del paro, familiares, transportistas y comerciantes, que han denunciado que luego de 15 días la actividad económica tuvo bajar graves.

Ruiz Fonseca señaló que el Secretario del Ayuntamiento Eleazar Pérez Madrid ya se ha unido al grupo de funcionarios que esperan terminar con el paro.

“La Presidenta ya está viendo este caso en las áreas que corresponden al Gobierno del Estado, con el Secretario General de Gobierno; están buscando el vínculo para que lleguen a un acuerdo y que todo vuelva a su normalidad”, recalcó.

Por el turismo, agregó, todavía no hay focos rojos, debido a que cada fin de semana reciben a visitantes que van a admirar la belleza del pueblo colonial.

“Mira, puede variar, vienen de 200 personas, por ejemplo la semana pasada tuvimos cinco autobuses, pero hay gente que nos visita con carros particulares, y sí, entonces yo te hablo de 700, 800 gentes que tuvimos visitándonos la semana pasada”, agregó.

“Para este fin de semana estamos contando con tres autobuses que lleguen de hoy a mañana, y pues los días festivos hacemos nosotros promoción”.

El funcionario reveló que la próxima semana Cosalá realizará su Carnaval, programado entre el 21 y el 23 de febrero, para que los sinaloenses puedan disfrutar de sus atractivos.