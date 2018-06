Participan en Debate candidatos a Diputado local por el Noveno Distrito - Noroeste

Participan en Debate candidatos a Diputado local por el Noveno Distrito

No hubo agresiones pero todos se perdieron en sus ponencias, y hubo asistentes que hasta abandonaron el auditorio aludiendo que faltó más organización

Sergio Lozano

GUAMÚCHIL._ Los candidatos a Diputado local por el Noveno Distrito electoral por los diferentes partidos participaron en un debate organizado por el Instituto Distrital Electoral, un evento en el que no hubo agresiones y en el que los participantes se perdieron en sus ponencias.

En este debate participó José Manuel Valenzuela López, candidato por el PAN, PAS, PRD y Movimiento Ciudadano, además de Alfonso Inzunza Montoya, del PRI, PANAL y Verde Ecologista de México.

También participaron Alba Edith Rojo Cervantes, del PAIS y Luis Fernando García, por Morena.

A pregunta expresa de qué si sabe cual es la problemática más fuerte que presenta el distrito que aspira a representar y cual es la alternativa de solución que ofrecería sustentada en su plataforma electoral.

Luis Fernando García, candidato de Morena, en sus participaciones cuestionó a cada uno de los demás candidatos, expresó que existe una ingobernabilidad que se sustenta principalmente a la falta de credibilidad que tienen los grupos políticos en todo el país, esta crisis se debe dijo a la falta de recursos económicos, las malas obras públicas, que existen en los Municipios de Angostura y Salvador Alvarado.

“Es esa falta de credibilidad en las cuestiones políticas lo que ha hecho que cada vez menos personas se quieran relacionar con la participación pública, y creo que la solución ejercer bien el cargo, y de buenas a primeras transmitir cual es la función que le corresponde a cada uno de los diputados, como la creación, eliminación o modificación de leyes”, dijo.

Gestionar que los recursos bajen íntegros desde el Estado a los municipios y ser un vocero del pueblo desde el congreso.

Alfonso Inzunza Montoya, candidato del PRI, PANAL y Verde Ecologista de México, estuvo centrado en sus propuestas y no cayó en provocaciones que le hicieran los demás candidatos, dijo que las problemática que ha observado en el distrito es la niñez, donde se comprometió a gestionar escuelas de tiempo completo, y gestionar que exista más presupuesto para la educación.

“Se tiene que gestionar para que existan leyes para que haya una equidad laboral, y se necesita que los jóvenes tengan espacios donde puedan practicar un deporte, a los adultos mayores se requiere gestionar para que existan recursos para que se construyan más casas de convivencia diaria, en salud, se necesitan más hospitales, más abasto de medicinas y a eso me voy a dedicar a tener en el presupuesto del Gobierno del Estado para que se resuelvan esos problemas”, refirió.

En la agricultura se tiene que luchar para que existan algunas acciones que permitan a los productores tener mejor condición de comercialización en sus cosechas, en la pesca se encuentra en el abandono, y se requiere en los campos mucha más atención, se requiere de incrementar el Propesca y que el empleo temporal sea rediseñado y que vaya a las mujeres de los pescadores.

José Manuel Valenzuela López, del PAS, PAN, PRD y MC, quien se aventó una de sus “Cheneladas”, al robarle el tiempo al candidato de Morena, que le hizo una pregunta y este le contestó sin tener la palabra, además de que se victimizó, diciendo que ya casi no llegaba al debate porque se había sentido mal de salud, ya que padece de problemas cardiacos, dijo que una demanda importante que atenderé es la falta de empleo, para los jóvenes, por eso desde el congreso gestionará leyes para se le otorguen a los inversionistas para que inviertan en estos municipios.

“Otra de las problemáticas que afecta a los municipios es los precios que se otorgan a las cosechas, por eso defenderé a los agricultores en su lucha por mejores precios”, refirió.

Alba Edith Rojo Cervantes, candidata del PAIS a quien todas su participaciones le ganaba el tiempo, indicó que en su caminar por el distrito se ha encontrado mucha inconformidad de la ciudadanía por la forma de cómo se están gobernando ambos municipios, que no existe voluntad para resolver los problemas, agregó que existen problemáticas como el basurón municipal en Salvador Alvarado, el manejo de las aguas residuales que son descargadas al Río Évora.

Empresario abandona el debate por

consideran que no debatieron

El empresario del ramo de las ferreterías de este Municipio de Salvador Alvarado, Reginel Gaxiola, abandonó el lugar a medio evento, argumentando que el debate, dejó mucho que desear el debate, porque ni los candidatos, ni el moderador supieron respetar el formato, no hacen replicas, y además se enfocan en contestar cosas que no les están preguntando.

“La verdad en este debate están dejando mucho que desear, porque no están respetando los formatos, no están sabiendo hacer replica, no están sabiendo contra replicas”, refirió, “luego contestan otras cosas que no les están preguntando y creo que la verdad no a eso a lo que se viene”.

Agregó que al debate los candidatos debieron de venir a hacer propuestas y a debatir y no ha hacer el ridículo.