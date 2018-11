Participan mÃ¡s de 4 mil 200 personas en desfile revolucionario de Guasave

PARTICIPACIÓN

Participan más de 4 mil 200 personas en desfile revolucionario de Guasave

En el recorrido que duró más de tres horas participaron 29 contingentes; las autoridades no reportaron incidentes

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Como cada 20 de noviembre, las escuelas, desde secundaria hasta universidad, instituciones de servicio y algunos clubes sociales participaron en el desfile cívico-deportivo para conmemorar el 108 aniversario del inicio de la revolución mexicana.

En esta ocasión participaron 4 mil 203 personas divididas en cinco bloques conformados por 29 contingentes, quienes iniciaron el recorrido en la plazuela Miguel Hidalgo y terminaron en la glorieta del indio guasavense, más de tres horas después y luego de caminar casi dos kilómetros.

El clima fue benévolo para quienes desfilaron, ya que poco después de las 8:00 horas que inició el recorrido el termómetro marcaba 22 grados Celsius y cuando terminó casi a las 11:30 horas la temperatura había subido a los 28 grados, con cielo soleado atenuado por algunas nubes.

Los contingentes presentaron sus escoltas, bandas de guerra, algunos agregaron bastoneras, porristas, todos debidamente uniformados tratando de lucir con sus rutinas.

"Hacía varios años que no venía a ver el desfile, se me hizo muy largo y duró mucho, pero los estudiantes lo hicieron muy bien. Lo que más extrañé fue que los boinas negras ya no hacen cosas que hacían antes, cuando saltaban entre aros de fuego, pero sí estuvo bien", comentó Mauricio Soto Ruiz.

Ernestina Velázquez coincidió en que la duración del desfile fue muy extensa y con menos novedades que en otros años.

"Es tradición venir a ver el desfile porque se festeja una fecha muy importante para nosotros los mexicanos, pero ya hace falta un cambio, es casi lo mismo de todos los años", opinó.

El desfile se dividió en cinco contingentes, iniciando con la Policía Municipal y cerró con Bomberos y sus espectaculares pirámides, seguido por dos grupos de cabalgateros.

Al final, las autoridades no reportaron incidentes del desfile en el que participaron agentes preventivos, elementos de Tránsito, voluntarios de Protección Civil, médicos y enfermeras de Salud Municipal y socorristas de la Cruz Roja, quienes estuvieron distribuidos en los casi dos kilómetros de recorrido para atender cualquier contingencia que se pudiera presentar.

Una vez que las calles por donde se realizó el recorrido quedaron liberadas, brigadas de servicios públicos recogieron la basura que se generó y las vialidades fueron reabiertas a la circulación antes de las 12:00 horas.