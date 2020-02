ParticiparÃ¡ sinaloense en nueva serie de Televisa

TV

Participará sinaloense en nueva serie de Televisa

Jessica Díaz dará vida a Tina y cantará el tema principal de Como tú no hay dos, que inicia el lunes 24, en Las Estrellas

Nelly Sánchez

Dar vida a Tina, en Como tú no hay dos, es para la actriz sinaloense Jessica Díaz un sueño cumplido, pues además de encarnar a un personaje que tiene en común con ella el ser artista, será quien interprete el tema principal de la novela que iniciará el lunes 24, a las 20:30 horas, en Las Estrellas.

"Un viernes me llamó el productor Carlos Bardasano para platicarme e invitarme a formar parte de su proyecto, me dijo 'hay un personaje que lo veo mucho en ti', me lo platica, y pues Ernestina, "Tina", es una bailarina y cantante", compartió Jessica.

"Carlos Bardasano es un productor que explota tus talentos como artista, dice 'si Jessica canta, vamos a impulsarla', apuesta por talentos y eso se agradece mucho".

Los inicios

Jessica Díaz nació en Culiacán, tiene 27 años y desde muy pequeña mostró su talento en la música y la actuación.

Formó parte del coro infantil que dirigía en esta ciudad Eric Steinman, con el que tuvo oportunidad de participar en numerosos conciertos.

A los 14 años audicionó para ser parte del elenco de niños del musical La Novicia Rebelde, una producción que venía de la Ciudad de México y en cada ciudad a la que iban, participaban niños de la localidad.

"Mis papás siempre me han apoyado en estos temas de ser artista, de cantar y bailar, han visto mi talento y en esa ocasión me llevaron al casting, quedé y así ensayamos durante dos meses, nosotros como niños no tuvimos verano, ensayamos en el Isic todo ese tiempo, para cuando llegaran los artistas"

A los 18 años dejó Culiacán para estudiar en el CEA de Televisa, donde comenzó su trayectoria como actriz.

Como exclusiva de Televisa participó en las series La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho y la novela Simplemente María. Luego cambió de televisora y en Imagen Televisión tuvo su primer estelar en ¡Muy padres!

En 2018 volvió a televisa y fue parte del elenco de Amar a muerte, al lado de actores como Alexis Ayala y con Angelique Boyer.

"Hacía el personaje de Renata, la historia de amor con Guillermo Carvajal, el hijo de León Carvajal, él era el heredero, yo su asistente".

Al mismo tiempo, hacía La Bella y las bestias, cuando la invitaron a este nuevo proyecto, de la mano con Televisa.

"Es bonito que te hable el productor para invitarte, y juntos creer y soñar. Para mí ha sido un tumulto de emociones este proyecto, es el que más he disfrutado a lo largo de mi carrera, me siento muy emocionada".

Sueño hecho realidad

Así llegó Tina a su vida, un personaje que resultó para ella ser fascinante porque puede combinar sus dos facetas.

"Me enamoré del personaje, es riquísimo, porque cuando eres cantante y actriz y que como actriz te presenten un personaje que cante, es una delicia poder combinar las dos facetas y ser dentro de esta historia ser cantante y bailarina", asegura.

"Estoy vuelta loca, es uno de los proyectos que más emocionada y apasionada me han tenido, que por como es Tina".

Pero lo que más la entusiasma es cantar el tema de la telenovela.

"Para mí fue una gran sorpresa, es como un sueño hecho realidad", asegura.

Y es que cuando conoció el personaje, Jessica le propuso a Bardasano crear una canción para Tina, y al mostrársela quedó encantado y la dejó como tema principal.

"Le dije 'oye si el personaje canta, por qué no te propongo una canción de mi personaje...' Le propongo una canción y cuando la escucha me dijo que no era una canción para el personaje, que era la canción de su telenovela, por lo tanto yo tengo el tema de entrada", dice emocionada.

"Eso me trae vuelta loca porque además lo voy a estrenar como un sencillo mío, tengo una carrera como cantante, con dos sencillos y este sería el tercer sencillo, pero el que sea un tema de novela, el trampolín que va a ser, estoy feliz como actriz dentro de la serie y como cantante con el tema principal".

La novela Como tú no hay dos se estrena el lunes 24 y al día siguiente estrena la canción en todas las plataformas digitales y con video oficial.

Proyectos

Venir a Culiacán no está entre sus proyectos a corto plazo, pues tiene llamado para grabar todos los días.

"Tenemos las grabaciones a todo, no tengo vida social ni amorosa, de nada, pero estoy feliz, porque es un sueño, es lo que siempre he querido, terminamos grabaciones en marzo, luego vamos a empezar un tour de mi canción, el sencillo", adelantó.

"Voy a hacer un tour de medios, probablemente vaya a Estados Unidos, así que ir a Culiacán... no sé cuando, tengo una boda, pero no sé si lo vaya a lograr por las grabaciones".

Invitó al público a seguir la telenovela y a darle amor a Tina.

"Esa chica aventada, loca y extrovertida bailarina, espero que les guste porque este proyecto está hecho con todo mi amor".

EL PERSONAJE

ERNESTINA “TINA” REBOLLEDO RAMÍREZ

Se gana la vida como bailarina. Es sexy, carismática, desparpajada, segura e independiente. Pasa por dificultades económicas debido a una deuda con el banco y por mandar dinero al asilo donde atienden a su abuelita. Se enamora profundamente de Adán, por quien está dispuesta a luchar contra todo. Es la mejor amiga de Fabiana y la invita a vivir a su casa cuando la sabe en problemas; la defiende de Toño, a quien cree un desobligado y cínico, sin saber que en realidad es Ricardo, un hombre serio que ama de verdad a su amiga.