Morena, el más irregular

Partidos políticos usaron dinero de capacitación a mujeres en tazas, monederos y gorras

Los partidos políticos están obligados a destinar 3% de su financiamiento público en promoción política para mujeres, pero lo usaron para regalar tazas, gorras y playeras; el INE los sancionó con multas

Animal Político

Los partidos políticos consideraron que regalar tazas y monederos, gorras y playeras, o dar cursos de defensa personal son actividades de promoción política para las mujeres. Esos fueron algunos de los gastos que registraron durante 2019 para ese rubro, al que están obligados a destinar el 3% del financiamiento público que reciben, monto con el que además no cumplieron y por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) los sancionó en diciembre pasado con multas por un total de 48.9 millones de pesos.

El partido con más irregularidades y que más dinero dejó sin ejercer en los comités locales fue Morena: 18 millones de pesos. Le siguieron el PRI con 7 millones sin gastar; el PAN, 1.2 millones; PRD, 2.5; el PT, 2 millones; el Partido Verde, 921 mil pesos y Movimiento Ciudadano, 728 mil pesos, según informó el INE.

Un total de 32.3 millones de pesos que se quedaron sin ejercer en promoción de las mujeres durante 2019, justo el año del #MeToo, de los paros universitarios contra el acoso sexual y el estallido de las manifestaciones del movimiento feminista en México.

La obligación de los partidos de destinar una parte de su financiamiento a capacitación femenina viene desde 2008, y en 2014 pasó de ser el 2% al 3%. La presencia de mujeres en las Cámaras federales ya es actualmente de casi 50%, pero a nivel local no hay alcaldesas ni en la quinta parte de municipios y solo hay dos gobernadoras.

Por ello se aprobó en 2019 que los partidos tengan que proponer para todos los cargos mitad de candidatas mujeres y mitad hombres, aunque recientemente hubo resistencias a aceptar que 7 de las 15 gubernaturas que se disputan este 2021 sean candidaturas femeninas.

Animal Político hizo una revisión a los dictámenes de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos en 2019, aprobados en diciembre pasado por el Consejo General, donde se recogen las irregularidades en el gasto de sus Comités Ejecutivos Nacionales (CEN) y de los estados.

Morena: tazas y eventos sin comprobar

Morena en Hidalgo gastó 311 mil 760 pesos en tazas de cerámica, impresión de libretas, lapiceros, bolsas tipo monedero, playeras, gorras y agendas “que no abonan en el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito político, no se relacionan con programas orientados a la disminución de brechas de desigualdad, así mismo, no se orientan a la difusión de problemáticas, retos, avances en la participación de las mujeres”, consignó el INE.

Además detectó que no hubo muestras ni un documento sobre el grado de cumplimiento y resultados de 19 eventos para capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Omisiones similares ocurrieron en Chihuahua y San Luis Potosí.

Mientras que en este último estado, el partido organizó un Taller de Defensa Personal para la mujer y pagó 104 mil 895 pesos por la organización, pasajes, alimentación, hospedaje, diseño e impresión de materiales y su impartición. El INE señaló que dicha actividad “carece de objeto partidista”.

En total, el organismo detectó alguna irregularidad en el gasto de Morena para promoción de las mujeres en 27 estados; en la gran mayoría, 24 entidades más el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), se repite el señalamiento de que omitió destinar el porcentaje mínimo de financiamiento público establecido para capacitación de las mujeres, que corresponde al 3% del presupuesto público que reciben. En nueve de esos estados no solo no erogó lo que correspondía a 2019, sino tampoco saldos que le habían quedado pendientes desde 2017 con este fin.

Gasolina, eventos sin relación y ausencia de programas anuales

El Partido Verde en Baja California aprovechó la partida de presupuesto de promoción de la mujer para pagar gasolina: metió un importe de 3 mil 500 pesos de combustible, que el INE consideró injustificado. Además, en Querétaro gastó 380 mil pesos en un seminario para mujeres, pero se determinó que carecía de objeto partidista.

Del PRI, el informe anual no marca exactamente en qué actividades gastó el dinero, pero en Chihuahua y Yucatán o no presentó evidencia de que realmente sirvieran al objetivo de desarrollo femenino o no tenían objeto partidista. Además de tener presupuesto pendiente que no ejerció en ocho estados.

Algo similar se observa en el informe del PAN: en Guanajuato hizo una conferencia de mujeres líderes, pero que no tenía objeto partidista; en San Luis Potosí no documentó que se hayan hecho actividades de capacitación de las mujeres por casi 243 mil pesos, y en Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas realizó actividades sin vinculación al objetivo.

El PRD en Morelos se atrasó 105 días en presentar su Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, es decir, casi un tercio del año.

El Partido del Trabajo (PT) tuvo múltiples errores en su documentación, empezando porque el Programa Anual de Trabajo a nivel nacional no estaba firmado por alguna responsable de un órgano interno dedicado a la mujer. En Hidalgo, Quintana Roo y Sonora ni siquiera presentó programa anual; en Sinaloa y Zacatecas reportó egresos no vinculados a los objetivos, y en Oaxaca no presentó comprobantes de la renta de salón y coffe break para una actividad de Educación y Capacitación Política de las Mujeres.

Finalmente, Movimiento Ciudadano no presentó proyectos para promoción política de la mujer en Baja California, lo que representó una omisión por 725 mil pesos.