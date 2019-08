Partidos pueden devolver su presupuesto cuando quieran: INE; recibir tanto dinero es corrupciÃ³n: AMLO

Partidos pueden devolver su presupuesto cuando quieran: INE; recibir tanto dinero es corrupción: AMLO

Para el próximo año se aprobó un financiamiento de más de 5 mil millones de pesos para los partidos políticos

noroeste.com

Todos y cada uno de los partidos políticos pueden renunciar al presupuesto público que tienen asignado en cualquier momento, para que así el Instituto Nacional Electoral (INE) devuelva los recursos a la Tesorería de la Federación, afirmó este miércoles el titular de dicho organismo, Lorenzo Córdova Vianello.

El consejero presidente del INE ejemplificó que, tras los sismos ocurridos en 2017, algunos partidos no cobraron las últimas mensualidades de dicho año, por lo que aseguró que corresponde a los institutos políticos decidir si hacen caso del llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para renunciar al 50 por ciento de su presupuesto.

"A partir de esa base de cálculo, si eso ocurre, el INE no les deposita esa cantidad y la deposita a la Tesorería de la Federación, pero esto es algo que les compete a los partidos políticos, y son ellos los que deben decidir, en el ejercicio de su autonomía, si disminuyen o no la recepción del dinero que les corresponde", dijo Córdova Vianello.

"Esa es la ruta legal que existe para que los partidos políticos puedan, eventualmente, dejar de recibir el dinero que por ley les corresponde. Que se le notifique al INE que no quieren recibir una parte de las suministraciones", abundó el consejero presidente del órgano electoral.

Córdova Vianello acotó, que, sin embargo, es necesario que el Congreso de la Unión revise el monto que reciben todos los partidos políticos, a nivel federal y local, para establecerlo en la legislación correspondiente.

El consejero presidente del INE recordó que la fórmula para la designación está establecida en la ley. "No es una decisión del INE, es un mandato de la Constitución, nosotros únicamente aplicamos el cálculo que establece la Constitución", argumentó.

"En el INE siempre hemos planteado que los montos en los que está llegando el financiamiento público vale la pena que sean discutidos y revisados, sin afectar las necesidades de gasto reales que necesitan los partidos políticos porque son instituciones indispensables para el funcionamiento de la democracia", abundó Córdova Vianello.

El funcionario federal consideró, además, que el problema no es tanto lo que dichos institutos políticos reciben a nivel nacional, sino que tras la reforma electoral del 2014, esos mismos partidos perciben una parte similar en lo local, es decir, alrededor de 5 mil millones de pesos.

La Comisión de Prerrogativas del órgano electoral aprobó ayer martes 6 de agosto, un financiamiento público para el 2020 de 5 mil 239 millones de pesos para los siete partidos políticos nacionales (273 millones de pesos más que lo que recibieron este año), además de 149 mdp adicionales para promover el liderazgo de las mujeres.

La propuesta aprobada por la Comisión de Prerrogativas del INE es que los siete partidos tengan 4 mil 988 millones 864 mil 914 pesos para sus actividades ordinarias, 149 millones 665 mil pesos para actividades específicas; 99 millones 777 mil pesos como franquicia postal y 693 mil pesos como franquicia telegráfica.

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contará con mil 760 millones 357 mil 966 pesos (84 millones 993 mil pesos adicionales). Mientras que Acción Nacional (PAN) obtendrá 970 millones 494 mil pesos. Asimismo, el Revolucionario Institucional (PRI) 914 millones 603 mil.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ingresará 451 millones 135 mil pesos a sus arcas. El del Trabajo (PT) 395 millones 385 mil pesos. Asimismo, para el Verde Ecologista de México (PVEM) habrá 431 millones; y para Movimiento Ciudadano (MC) 415 millones 396 mil pesos.

AMLO PIDE A PARTIDOS RENUNCIEN AL 50 POR CIENTO DE SU PRESUPUESTO

Este mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos devolver el 50 por ciento de los recursos que el INE planea entregarles como financiamiento para el próximo año.

"Hago un llamado a los dirigentes de los partidos para que actúen de manera consecuente, no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la Hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas, es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza", dijo el mandatario nacional.

"Es un llamado a que actúen de manera consecuente, ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no puede haber Gobierno y partido ricos con pueblo pobre", señaló López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo Federal retó, también, a los dirigentes nacionales de los partidos a pronunciarse "hoy mismo" sobre el tema. "Wuiero escuchar que sean los primeros los partidos progresistas, hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigentes de los partidos, cuando menos deben reducir sus gastos, es una sugerencia [...] en un 50 por ciento, a la mitad", insistió.

"Esto es corrupción, cuando se quiere recibir tanto dinero, es como los sueldos, puede que sea legal tener sueldos, compensaciones, de 700 mil pesos mensuales, pero desde luego que es inmoral", sostuvo el político tabasqueño desde el Palacio Nacional.