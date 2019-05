PAS quiere araÃ±ar el Congreso de la UniÃ³n

PAS quiere arañar el Congreso de la Unión

Héctor Melesio Cuen Ojeda, fundador de este partido, insiste en se les debe dar la oportunidad a los institutos locales de acceder a elecciones federales

Belizario Reyes

Ante las cámaras de Diputados y de Senadores, el Partido Sinaloense busca que integrantes de partidos políticos locales, como el PAS, puedan participar como candidatos en elecciones federales, dijo Héctor Melesio Cuén Ojeda.

"Estuvimos (ayer) en la Cámara de Diputados entregando un documento, y (en) lo que es la Cámara Alta de Senadores, estuvimos ahí en la Oficialía de Partes, es un documento alusivo a la participación de los partidos locales en lo que es el proceso federal", añadió Cuén Ojeda en conferencia de prensa.

"Ustedes saben que un partido local en este momento a los que lo integramos no nos dejan estar en procesos federales, nosotros ya cuestionamos un tanto al INE (Instituto Nacional Electoral) hace algunos años, el INE nos dijo que no, posteriormente estuvimos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nos dijo que no también".

Recordó que actualmente esa petición está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que no tiene un periodo establecido para dar una respuesta al respecto, pero podría tardar unos dos años.

"Sin embargo, nosotros estamos buscando la forma de que ésto se dé, porque consideramos una injusticia, algo absurdo inclusive el hecho de que nosotros por el hecho de pertenecer a un partido local no podamos participar en lo que son candidaturas federales", continuó.

"Si nosotros simplemente ciudadanos que cumplan un número determinado de firmas pueden participar en candidaturas federales con candidaturas independientes pues bien creo que el hecho de que pertenezcamos a un partido local no debe de haber objeción, sin embargo, sí lo hay, ya nos dijeron que no, vamos a ver qué para en la Interamericana de Derechos Humanos".

Pero subrayó que encontraron una ventanita para buscar esa posibilidad ante el Congreso de la Unión.

"Encontramos por ahí una ventanita, encontramos una puerta de acceso a lo que es una reforma político electoral que se llevó a cabo en el año 2012 aquí en México, en donde se trató lo de las candidaturas independientes, entre otros puntos, en donde ustedes ya conocen más o menos las iniciativas ciudadanas, las iniciativas preferentes, entre otros".

Lo central en ese tiempo era el artículo 35 constitucional, fracción segunda, en donde se establece que los ciudadanos tienen en derecho a votar y ser votados también, por ello se votó lo referente a las candidaturas independientes, pero hubo una omisión en ese tiempo y es la ventana que se está aprovechando actualmente, que no se trató el tema de los partidos locales.

"De tal manera que lo que presenté el día de ayer allá en San Lázaro y en el Senado de la República es precisamente que se tomen en cuenta el artículo 35, en la fracción segunda, para que los partidos locales, los que lo componemos podamos estar en candidaturas en el ámbito federal", continuó.

También dijo que aunque hay una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral para que los indígenas tengan representatividad en los cabildos de 10 municipios de Sinaloa, pero no se ve que ésto se aterrice, por lo que hace dos semanas presentó un recurso de inejecución de sentencia en contra de esos Municipios.

Lo anterior porque no han informado a las comunidades indígenas dicha sentencia tanto en español como en la lengua de esas comunidades de que el Congreso del Estado parará para levantar la consulta para que ellos digan como van a nombrar a sus representantes en los cabildos.

Además manifestó que el PAS sigue impulsando las iniciativas de que ya no se aplique el Horario de Verano en Sinaloa, que se disminuya el financiamiento a los partidos políticos y que se elimine el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los energéticos.