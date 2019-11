PASA recorta a mÃ¡s de la mitad de sus obreros en Guasave

PASA recorta a más de la mitad de sus obreros en Guasave

Juan Torres Gómez, funcionario de la empresa concesionaria, reconoce que esta decisión se derivó del conflicto que enfrentan con el Ayuntamiento

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Más de la mitad de los obreros que tenía contratados la empresa Promotora Ambiental S. A. fueron recortados y perdieron sus empleos como consecuencia del conflicto que la concesionaria enfrenta con el Ayuntamiento de Guasave.

Juan Torres Gómez, encargado de Relaciones Gubernamentales de PASA, subrayó que en total están saliendo 75 trabajadores de los aproximadamente 140 que tenían en la plantilla laboral en este municipio.

“Se decidió liquidar a este personal porque no estamos prestando el servicio y no nos están pagando y se complica demasiado, entonces se liquidaron a 75 personas del área de recolección municipal, ayudantes y operadores”, manifestó.

Detalló que todavía les queda personal operando el relleno sanitario y operadores y ayudantes que se encargan de la recolección de basura en empresas privadas con las que tienen contrato. En total, la plantilla laboral era de aproximadamente 140 obreros.

Torres Gómez reconoció que la decisión de empezar a liquidar personal es porque no ven una solución en el conflicto con el Ayuntamiento.

PASA suspendió a partir del 16 de octubre el servicio de recolección de basura que tienen concesionado con el Ayuntamiento, en reclamo de un adeudo de más de 20 millones de pesos por las últimas mensualidades.

“No tenemos pago, el incremento de la deuda está más del 50 por ciento de la deuda histórica, las declaraciones últimas que se han hecho es que no tienen dinero y no mandan señales de querer arreglar y pagar, en resumen no vemos voluntad y, en resumen, ante ese escenario es complicado seguir como lo estábamos haciendo”, subrayó.

Torres Gómez manifestó que han decidido irse por la vía legal para defender un contrato que fue firmado en diciembre de 2017 con una vigencia de cinco años.

Será en días posteriores cuando informen a los medios detalles de la demanda que están trabajando, expresó.