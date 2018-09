Pasan mala racha restaurantes de palapa en MazatlÃ¡n por mar de fondo y obras pÃºblicas

Pasan mala racha restaurantes de palapa en Mazatlán por mar de fondo y obras públicas

La zona de restaurantes pegada a Playa Norte es la más afectada. El mar de fondo a escarbado hasta erosionar, sacar piedras y pilas de concreto

Fernanda González

El fenomeno de mar de fondo y las obras de reposición del concreto hidráulico de la Avenida del Mar, están haciendo pasar una mala racha a los restaurantes de palapa.

A esto se le suma la temporada baja, informaron.

"No la estamos pasando bien, ve cómo está, totalmente solo, no hay turismo y no hay playa", comentó Eliut, trabajador de una palapa.

"Ahorita no tenemos playa, y a la gente lo que le gusta es eso, comer juntito a la playa, estar en la arena y ni eso, ahorita es pura piedra", comentaron.

Además del fenómeno de mar de fondo, comentaron que las obras de reposición del concreto hidráulico también les han traido afectaciones.

"Esta es la segunda vez que nos pegan, la primera fue cuando embellecieron el Malecón y ahora esta, tú dime cómo vamos a estar", manifestó Javier Torres, trabajador de la primera palapa.

Ante estas situaciones, los restaurantes han tenido que reducir su personal de ocho a tres trabajadores y recortar las jornadas laborales.