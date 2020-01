Pasas por la UAS y huele a partido político: Diputado

Las plazas y estímulos dentro de la institución se entregan a quienes están afiliados a un partido de tres letras; directores y subdirectores son los principales activistas de ese partido, asegura Casimiro Zamora Valdez

Reyes Iván Camacho

17/01/2020 | 11:49 AM

GUASAVE._ Quien pase por enfrente de la Universidad Autónoma de Sinaloa puede captar el olor al partido político que tiene el control de esta institución, señaló Casimiro Zamora Valdez.

Sin dar nombre, pero en una clara referencia al Partido Sinaloense, el Diputado federal de Morena manifestó que las plazas y estímulos se dan al interior de la UAS en función del activismo político a favor de dicho partido.

“Los directores o subdirectores son los activistas políticos de ese partido de tres letras. El que pase por enfrente de la universidad huele a lo que está pasando ahí adentro, huele a partido político al interior”, subrayó.

Egresado de la UAS, el legislador dijo que al interior de la propia universidad hay mucha controversia por la existencia de este partido político y por la forma en la que se administran los dineros.

“(Las plazas se las dan) a amigos, los estímulos (se los dan) a amigos, estoy enterado que cuando van a solicitar un estímulo revisan la lista de quiénes están afiliados en el padrón (del partido) de tres letras y ahí revisan, ‘no llegó lo tuyo, no apareces, tú no eres de estas tres letras, no tienes derecho’”, aseveró.

Zamora Valdez exhortó al consejo universitario, como la máxima autoridad de la UAS, a poner orden al interior y desligar a esta institución, una de las de más prestigio a nivel nacional, de las siglas de un partido político.

“Hacemos el llamado a que se transparente la Universidad Autónoma de Sinaloa. Independientemente de la autonomía, los ciudadanos, la población en general, merece más transparencia y más que nada en la adjudicación de plazas, en la adjudicación de estímulos al interior, son selectivos”, sostuvo.

En el tema de la retención de recursos federales que motivó a las autoridades de la UAS a salir a las calles a volantear, el Diputado federal manifestó que fue un tema de burocracia por el propio inicio de año, pero que a más tardar este sábado tendrán los trabajadores de la universidad el dinero de su salario.

Pidió al Rector Juan Eulogio Guerra Liera tener un poco más de cordura, ya que fue él mismo quien rompió la autonomía de la UAS cuando sacó la universidad a las calles, por lo que el consejo universitario debe llamarle la atención para que sea más prudente.