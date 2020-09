Pastor evangélico fue electo delegado y participó en asamblea constitutiva de México Libre

Raúl Álvarez, que se identifica como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue designado delegado de México Libre en el distrito electoral 7 de Sonora

Animal Político

Un pastor evangélico fue electo delegado nacional de México Libre y acudió como representante a la asamblea constitutiva en la que se declaró la fundación de la organización, en un evento que fue encabezado por el ex Presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala el 24 de febrero.

Se trata de Raúl Álvarez, que se identifica como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y quien fue designado delegado de México Libre en el distrito electoral 7 de Sonora.

El líder religioso publicó en su perfil de Facebook fotos de la asamblea del 24 de febrero, que se realizó en el World Trade Center, en una de las cuales aparece abrazando a Calderón.

Ese día, al pie de la foto con el ex panista, Álvarez escribió: “Doy gracias a Dios por haberme permitido ir y ser delegado nacional del distrito 7 por México Libre, que ha llenado los requisitos ante el INE para convertirse en partido político. ¡Soy un hombre de fe! Pero también soy ciudadano, que no es de ahora, ¡siempre! He sentido el dolor del ser humano, la impotencia que le rodea, y he decidido ponerme al frente de mi país y unirme a tanta voz y ser partícipe de ver un México Libre de tanto atropello y tiranía que estamos pasando. Si no te has dado cuenta, ¡nos están robando a México!”.

El pastor evangélico también encabezó la asamblea constitutiva de la organización calderonista en el distrito 7 de Sonora, en noviembre de 2019, en la que fueron afiliadas 333 personas, de acuerdo con registros del INE.

Álvarez publicó una imagen de la asamblea distrital, en la que se ve un salón repleto de personas, y escribió: “Gracias a toda la gente buena del distrito 7 se logró la asamblea constitutiva de México Libre. Agradecido con Dios y con toda esta gente con libertad ciudadana. Felicidades pueblo. Muchas gracias”.

El líder religioso se unió a un grupo de Facebook llamado “Fundadores México Libre”, y en su perfil, junto con videos de sus prédicas, ha compartido imágenes y promocionales de apoyo a la organización.

La Ley General de Partidos Políticos prohíbe cualquier nexo de tipo propagandístico o financiero entre estos y los grupos religiosos, los ministros de culto y las iglesias, con la finalidad de salvaguardar la laicidad del Estado.

En cuanto a los partidos en formación, el INE determinó que se deben anular las asambleas y las afiliaciones en las que hayan participado líderes religiosos.

Pese a que hizo un cruce de información con un listado de ministros de culto proporcionado por la Dirección de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, el árbitro electoral no detectó la presencia del pastor evangelista en asambleas para la constitución de México Libre. Fuentes del INE explicaron que la base de datos de la Segob podría no estar actualizada.

Fausto Barajas, coordinador nacional de la organización, señaló que no estaba al tanto del tema, pero dijo que acatarán la sanción que ordene la autoridad electoral.

“Teníamos en el país más de mil 400 propuestas de delegados, lo que me dices habría que revisarlo. Pero lo que sí te digo categóricamente: no hubo ni la búsqueda ni la intención de recurrir a temas de iglesias ni nada de ese estilo”, señaló en entrevista.

“Lo que tendríamos que checar con el INE es qué procede, no sé si se da de baja a esta persona, si hay una multa o sanción, en dado caso que se corrobore; si hubiera un tema, pues lo que nos indique la autoridad, multa o sanción (…). Nosotros lo hemos dicho transparentemente: estamos sujetos a lo que implica la ley para poder lograr nuestro registro. No estamos ocultando”.

Animal Político publicó el pasado viernes que México Libre utilizó centros de culto como sede para afiliar a más de mil personas, principalmente en iglesias de la CDMX y el Estado de México.

“Se identificó el presunto uso de instalaciones religiosas para la captación de afiliaciones, pues en 25 casos se encontró más de una afiliación captada en algún lugar de culto”, señaló el INE.

Al respecto, Barajas señaló que el programa utilizado para geolocalizar el lugar donde se registraron las afiliaciones pudo referenciar erróneamente a iglesias.

“Busca en Google Maps y luego te da diferencias de 50 o 100 metros en los sitios de georreferenciación”, cuestionó.

“Por ejemplo, afuera de la Catedral de Morelia está una plaza pública, una banqueta, un parque”.

El coordinador nacional de México Libre precisó que varios sitios de culto están en parques públicos muy concurridos donde auxiliares de México Libre instalaron módulos.

“Categóricamente, aquí no hubo intervención ni de ministros de culto católicos, cristianos, judíos, de nadie”, sostuvo.

¿No hubo una intención expresa de ir afuera de las iglesias y afiliar a gente que iba saliendo o entrando?, se le preguntó.

“Claramente (los auxiliares se ponían a afiliar en las plazas públicas y también muchos en fines de semana, uno, porque eran voluntarios, y dos, porque hay un gran flujo de gente el fin de semana; sale gente, sí, de las iglesias, que, ojo, eso no está prohibido, puede que alguien salga de un bar, de una iglesia, y tú puedes recabar su afiliación”, explicó.

Luego de que el Consejo General determinó el viernes no otorgar el registro de partido político a la organización, Zavala y Calderón advirtieron que recurrirán la decisión ante el Tribunal Electoral federal, por lo que México Libre aún tiene una oportunidad de cumplir su objetivo, si los magistrados corrigen la plana al INE.