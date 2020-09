Pastor evangélico renuncia a México Libre y ahora apoya a Morena

El líder religioso presentó su renuncia argumentando que los líderes de la agrupación política no cumplieron con ofrecimientos de candidaturas

Animal Político

El pastor evangélico Raúl Álvarez Esquer, quien presidió una asamblea distrital de México Libre en Sonora y fue nombrado delegado nacional, renunció a la organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala y ahora apoya a Morena en el estado.

El líder religioso dijo que presentó a la Séptima Junta Distrital Ejecutiva del INE su renuncia irrevocable como delegado nacional el 4 de agosto, debido a que, refirió, los líderes de la agrupación política no cumplieron con ofrecimientos de candidaturas.

“Yo participé como delegado nacional del distrito 7 (…), ganamos la asamblea (distrital), me invitaron a participar, me vendieron la idea de que yo iba a ser el delegado nacional, dije yo: ‘ah caray, pues nunca me han dado nada, ni el PRI ni nadie, pues bueno, me gusta la idea’, y participamos, trabajamos muchísimo, se requiere mucho trabajo para esto, con muchas oposiciones, pero ganamos la asamblea.

“Y ya, después de que ganamos y que se rebasó el número de asambleas que pedía el INE a nivel nacional, el número de afiliados, ya empecé a ver que había ciertas cosas, (…) y miraba yo como que negociaban candidaturas, y a nosotros, a todos los que participamos en México Libre, se nos vendió la idea presidencialista, o sea, que podríamos tener una candidatura, gente que nunca tuvimos nada, y después sentí que venían corbatudos a tomar esos puestos, y dije: ‘no, bye’”, relató Álvarez Esquer en un video transmitido a través del portal de Facebook Tiznado Noticias.

El líder evangélico, formado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, exhibió el oficio de renuncia que dirigió a la Junta Vocal Ejecutiva del INE, con copia -dijo- a Zavala y a Calderón.

“Mis respetos para el señor Calderón y Margarita Zavala, pero yo no me identifiqué ya con ese partido, porque yo he sido un luchador social, y ahí era más de corbata, intelectos y todo, pero sucede que todos los que participamos para formar ese partido fuimos pura gente que fuimos relegados de partidos y que nunca participamos en política, y todo mundo encantado porque nunca (nos) habían dado nada y la gente cantaba: ‘¡vamos a ser candidatos!’, y aun el más tosco decía: ‘¡yo voy a ser candidato!’, nunca (antes) me dieron la oportunidad, pero cuando ya vi situaciones, yo les renuncié”, subrayó.

Animal Político dio a conocer que este pastor evangélico organizó una asamblea en el distrito 7 de Sonora en la que fueron afiliadas 333 personas. La autoridad electoral no detectó a Álvarez Esquer en el registro de ministros de culto de la Segob; en el video, el líder religioso reconoció que no se ha registrado porque “no tiene iglesia”.

“Yo soy un luchador social, veo por la gente que está tirada en la calle, ahorita andamos ayudando drogadictos, soy un predicador laico, que me dedico a ayudar a los drogadictos”, sostuvo.

“Yo no tengo iglesia, yo no pertenezco a ninguna religión, yo soy un cristiano agradecido con Dios porque Dios me sacó de las drogas, entonces yo ayudo a la gente, pero yo hago una reunión en una casa, en un porche, yo no tengo iglesia, yo no estoy registrado ni me interesa registrarme como pastor de alguna organización religiosa”.

Tras renunciar hace un mes a México Libre, dijo, comenzó a trabajar con Petra Santos Ortiz, una líder estatal morenista que disputa la candidatura al Gobierno estatal por ese partido.

“Tengo tiempo conociendo a Petra Santos, una luchadora social, mi admiración para ella, y le dije esta situación (con México Libre), y me dice: ‘Raúl, te invito para que seas partícipe de este proyecto’, y yo admiro a Petra Santos por su trayectoria de ser una mujer honesta, de no tener el miedo de apuntar con el dedo a la gente que es corrupta, y dije: ‘aquí me siento bien’. (…) Petra me dice: ‘vente para acá’, y como ella siempre ha sido una luchadora social, yo me identifico con ella, y ahí andamos apoyándola”, refirió el pastor.