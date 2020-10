FUTBOL AMERICANO

Pateador de origen mexicano, Sergio Castillo, debuta con los Jets

Pese a anotar un gol de campo de 29 yardas, su equipo cayó ante los Bills de Buffalo

Noroeste / Redacción

Sergio Castillo, de 29 años de edad, jugó su primer partido en la NFL con los Jets y anotó un gol de campo

El pateador de origen mexicano tuvo un debut soñado en la NFL con Nueva York.

Este domingo en el partido contra los Bills de Buffalo en el MetLife Stadium, Castillo conectó un gol de campo de 29 yardas en su primera patada en la NFL.

Castillo fue activado de emergencia del equipo de prácticas por los Jets esta semana luego que una lesión en la ingle marginó esta semana al titular Sam Ficken, quien ha convertido nueve de sus 10 intentos de gol de campo esta temporada.

Castillo, de 29 años de edad, tiene experiencia jugando en la CFL con los B.C. Lions, Hamilton Tiger-Cats, Ottawa Redblacks y Winnipeg Blue Bombers y también estuvo en la XFL con los Houston Roughnecks, donde convirtió cinco de nueve goles de campo.

Después de su gol de campo, los B.C. Lions lo felicitaron a través de un mensaje en redes sociales.

Castillo jugó con los Lions en el 2019, convirtiendo 30 de 33 intentos de punto extra y tuvo marca perfecta con 41 goles de campo en 41 intentos, cinco de ellos de más de 50 yardas y fue elegido para representar a la División Oeste en el All-Stars de la CFL.

Luego de una carrera colegial estelar con West Texas A&M, donde fue elegido en dos ocasiones All-American en la División II de la NCAA, Castillo no fue reclutado en el draft de la NFL en el 2014 y participó en el campamento de entrenamiento de los Atlanta Falcons como agente libre pero no pudo ganarle el puesto a Matt Bryant y fue cortado.

Castillo juega con el jersey número 6 con los Jets, mismo número con el que jugó el mariscal de campo Mark Sanchez, también de origen mexicano, quien jugó con la franquicia del 2009 al 2012, acumulando un récord 33-29, completando 1,867 pases para 12,092 yardas con 68 touchdowns y 69 intercepciones.