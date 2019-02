Patrick Mahomes es el Jugador MÃ¡s Valioso en la NFL

ATLANTA._ Patrick Mahomes, mariscal de campo de Chiefs de Kansas City, fue designado Jugador Más Valioso de la NFL.

Mahomes lideró la NFL con 50 pases de anotación y se unió a Peyton Manning (55 pases de touchdown en 2013) y Tom Brady (50 en 2007) como los únicos quarterbacks con al menos 50 pases de touchdown en una sola temporada en la historia de la Liga.

M-V-P!@Chiefs QB @PatrickMahomes5 is the 2018 Most Valuable Player! #NFLHonors (by @pizzahut) pic.twitter.com/zFEoclRsrq