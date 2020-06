Patriotas y Matt Ryan donarÃ¡n mÃ¡s de un millÃ³n de dÃ³lares para lucha contra racismo

FOXBORO._ El equipo de Patriotas de Nueva Inglaterra y el mariscal de campo de Halcones de Atlanta, Matt Ryan, donarán dinero a organizaciones locales que luchan contra el racismo.

New England desembolsará un millón de dólares, hará 10 donaciones mensuales de 100 mil dólares a organizaciones, que busquen crear un cambio en la ciudadanía para dejar de lado la discriminación.

El dinero recaerá en asociaciones “que están luchando por la equidad, trabajando para poner fin al racismo sistémico y crear un cambio significativo en nuestra comunidad”.

En un video Patriotas afirmó: “el cambio siempre comienza con la escucha y el aprendizaje. Se invitará a estas organizaciones a hablar con nuestro personal ejecutivo y la alta gerencia de todas las empresas del Grupo Kraft para que podamos aprender sobre su trabajo y continuar creciendo en conocimiento y conciencia, especialmente entre aquellos en posiciones de liderazgo”.

Agregó que en los Pats “nuestros ojos, oídos y corazones están abiertos” y las organizaciones serán elegidas por los propios jugadores del equipo que comanda Bill Belichick.

Our eyes, ears and hearts are open. pic.twitter.com/lmD16Szesj