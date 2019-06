Patronato del Faro detalla horarios de visita

Protección Civil llama a respetar las rutas de acceso ya diseñadas, por seguridad

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El Patronato del Faro de Mazatlán informó de los horarios de acceso a este atractivo natural, así como al mirador de cristal que está en la cima del cerro El Crestón.

La entrada general al Faro es de 6:30 a 20:00 horas, mientras que el ingreso al mirador de cristal es de 7:30 a 19:30 horas.

Para quienes van a realizar ejercicio, se les permite ingresar desde las 5:00 horas hasta las 20:00 horas, precisa el patronato.

Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil Municipal, alertó a la ciudadanía de la apertura de brechas en el ascenso al Faro, que no son seguras y les ponen en riesgo de accidentes.

“Es recomendable que utilicen las rutas que están prediseñadas para ascender y descender de lo que es el Cerro del Crestón, porque se ha detectado últimamente que están abriendo nuevas brechas y esas brechas son totalmente inseguras”.

Expresó que a pesar de que la ruta trazada está plenamente señalizada e identificada, el Comité de Administración del Faro tiene su gente de operaciones que está dando seguimiento a cada uno de los visitantes al Faro y ha detectado ese tipo de anomalías o irregularidades que están sucediendo, principalmente, con la gente que viene de fuera de la ciudad y se les hace muy fácil subir por un lugar que no está planeado.

“Y eso nos complica a los cuerpos de emergencia que somos los que tenemos que ir en la búsqueda o rescate o localización, en dado caso de que se presente alguna emergencia de esa naturaleza”, reiteró el entrevistado.

“También es importante que antes de subir lean lo que es el Reglamento del Uso del Puente de Cristal o del acceso al Puente de Cristal, que acaten las recomendaciones de los muchachos de operaciones que están ahí verificando el trayecto de cada uno de los visitantes, que se hidraten durante todo su trayecto, que suban con ropa adecuada, con ropa deportiva, con ropa ligera, con su sombrero, con su cachucha”.

Pidió públicamente a las personas que quieran subir al Faro que no lleven hieleras, que no vayan con la intención de realizar un día de campo, porque no es para eso el paseo.

El coordinador municipal de Protección Civil recordó que en los últimos 15 días solamente se han brindado dos atenciones, principalmente por cansancio de las personas y que han culminado con la recuperación de ellas mismas en el lugar, no fue necesario trasladarlas a algún hospital.

HORARIOS EN EL FARO

6:30 a 20:00 horas

Entrada general al Faro

7:30 a 19:30 horas

Acceso al mirador de cristal

5:00 a 20:00 horas

Ingreso para quienes acudan a realizar ejercicio