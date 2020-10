Patrullarán en Culiacán 300 policías y la Guardia Nacional para evitar concentraciones por Halloween

Anuncia la Secretaría de Seguridad Pública estatal que habrá operativo en Noche de Brujas y se extenderá hasta Día de Muertos; también aplicarán alcoholímetros

José Abraham Sanz

Con un operativo conformado por elementos de la Guardia Nacional y policías de la Estatal Preventiva y Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública estatal buscará evitar aglomeraciones y fiestas durante la Noche de Brujas.

Pero además habrá el operativo, que incluirá la aplicación de alcoholímetros en puntos estratégicos, que buscará evitar que haya ingresos a los panteones.

Los operativos, que durarán todo el fin de semana, se realizará con un estado de fuerza de al menos 300 elementos.

“Vamos a comenzar muy temprano, efectuando recorridos de seguridad en todo el sector de Culiacán y definitivamente vamos a estar patrullando especialmente lo que son los parques, los centros comerciales, evidentemente el sector de bares, antros, para el día 31, el dia primero y el día dos, vamos a estar con la misma actividad”, dijo el subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, mayor Carlos Alberto Hernández Leyva.

“Además vamos a incluir los panteones; aquí en Culiacán, sin embargo, se dió la instrucción de que no sea abran los panteones, van a estar cerrados, eso de alguna manera pues nos va a ayudar con ese tema, de que no haya concentración de personas, vamos a estar muy pendientes de los panteones para evitar que alguien quiera entrar o ingresar, no está permitido”.

Hernández Leyva recalcó que no se otorgaron permisos para fiestas de Halloween con el objetivo de evitar aglomeraciones de personas, como medida preventiva de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus Covid-19 que mantiene a Culiacán en un promedio de 600 casos activos diarios y 100 casos nuevos a diario.

“... aún cuando se mantienen cerrados los antros y bares, también se inspeccionará que se cumpla con esta medida”, dice un informe difundido por la SSP estatal.

Hernández Leyva recalcó que se instalarán puntos de revisión con alcoholímetros de manera estratégica en la ciudad, por lo que exhortó a la población a evitar conducir en estado de ebriedad, pues serán detenidos y remitidos al Tribunal de Barandilla.

El Día de Muertos el operativo permanecerá con recorridos en los diferentes panteones y se contará el apoyo de los cuerpos de auxilio como Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos.

Estas actividades preventivas se replicarán en todos los municipios, a través de directores y secretarios y a través del C4i se informarán sobre novedades de cada zona para brindar apoyo en caso de ser necesario.