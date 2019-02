Patti Smith, Beck y DJ Shadow se inspiran en la historia de Cleo

El disco inspirado en Roma fue supervisado por Lynn Fainchtein, una de las cómplices creativas de Alfonso Cuarón

Noroeste / Redacción

"Yo era un peón, que no había hecho un movimiento, que no tenía adónde ir. Pero era libre y no necesitaba a nadie”, dice la cantante y poeta estadounidense Patti Smith en su tema “Wing”, del cual ofrece una nueva versión inspirada en el personaje de Cleo, de Roma, la aclamada película de Alfonso Cuarón.

Éste es uno de los temas que forman parte del disco Music inspired by the film Roma, que salió a la venta el pasado viernes, en el cual también está la participación especial de otros músicos como Beck y Billie Eilish. Se trata de un material discográfico en el que Lynn Fainchtein, supervisora musical de la película, se encargó de elegir y proponer una serie de temas a los artistas sobre los ecos musicales que podría provocar en ellos la cinta.

Han pasado ya tres años desde que Fainchtein entró al proyecto de Roma:

“En enero de 2016, Alfonso Cuarón me llamó para platicarme de un proyecto. Me lo dijo porque nunca hubo un guión para nosotros, todo fue hablado. Platicábamos cómo iba construida en su cabeza sonoramente la película. Fuimos intercambiando muchísimas canciones”, contó tras una función especial realizada el pasado fin de semana.

Para la parte musical de la película, la supervisora musical explicó que no se trataba sólo de un reto auditivo, sino de una evocación del pasado que partió de algo más allá de los sonidos:

“Hicimos una investigación muy grande, de mucho tiempo, que incluía música, por supuesto, pero también imagen de archivo, de qué es lo que estaba en la televisión en ese momento. De qué sonaba en las estaciones de radio de música clásica, popular, juvenil”, dijo.

“Dividimos la música en la casa. Había música para la cocina, música que sonaba en el cuarto de los papás, en la sala, en el cuarto de los niños, los radios que había en todas partes y lo que sonaba para cada quien (...) Un poco fuimos creando playlist entre nosotros y conforme Alfonso iba filmando probaba las canciones”, agregó.

El nivel de detalle sobre la recreación de la memoria de Cuarón también requirió de una exigencia especial en los sonidos.

Fainchtein, quien también ha trabajado con Alejandro González Iñárritu en cintas como Amores perros, Birdman o El renacido, recuerda que hubo temas que llegaron a ocupar otras propuestas:

“La canción de Leo Dan (‘Te he prometido’) la probó con Yalitza. Al principio teníamos otra de Leo Dan, y no le acabó de gustar; de un día para otro me pidió una canción más y quedó esa”.

En el filme se pueden identificar hasta 41 canciones de las cuales la que más ha resonado es el triste lamento de “Te he prometido”, de Leo Dan.

Sin embargo el nuevo material no tiene que ver con esa banda sonora popular de los años 70, sino que toma su tono y expectativa narrativa para crear nuevos temas:

“Lo que Alfonso Cuarón tuvo claro desde el principio es que quería a alguien que hiciera ‘La cumbia del Borras’ y yo lo que quería era hacer una canción con Gallo Negro”, explicó Fainchtein.

Al respecto Gabriel López, integrante del Sonido Gallo Negro compartió su experiencia en la creación del populachero tema.

"Lo más cómodo y divertido es que usamos muchas herramientas para decir cosas sin palabras. Quedó una pieza bastante divertida. No hablamos con Cuarón pero sí hemos estado bajo su aprobación y criterio”, dijo en entrevista.

“La sensatez de la película fue lo que nos gustó. El representar a México desde la memoria del director fue bastante bueno desde el punto de vista artístico. Eso que hizo Cuarón fue lo que a menudo hacemos en Sonido Gallo Negro, tenemos bastantes detalles, que incluso a veces son imperceptibles a la primera escucha, pero que hacen las piezas artísticas más sólidas. Eso tenemos en común”, agregó.

Fainchtein compartió que el proceso creativo con el resto de los artistas del disco se dio desde dos posibilidades:

“Hacer un cóver de las canciones que ya estaban en la película o hacer una canción nueva para la cual nada más les ofrecíamos los sonidos”, dijo.

El resultado es un puñado de canciones que van de lo jocoso a lo introspectivo.

“Cleo who takes care of you”, es el tema que realizó el dueto francés Ibeyi, inspirado del personaje central, cuya traducción literal es “Cleo quién te cuida a ti”; Laura Marling canta su versión de “Those Were the Days”, que en el filme canta Ray Conniff o también está DJ Shadow que tomó una de las frases de Sofía (madre), “las mujeres estamos siempre solas”, como leitmotiv de su “We are always alone”.

Uno de los temas más destacados es “Tarántula”, el primer sencillo del disco, en el cual Beck y su padre, el arreglista y compositor canadiense David Campbell, recuperan una canción de 1982 de la banda de 4AD Colourbox.

Por su parte, Billie Eilish toma un diálogo para dar título a su tema “When I was older”, que se basa en Pepe, el personaje más joven de la película, que tiene la costumbre de fantasear sobre sus vidas pasadas.

El grupo británico Unkle se sumó a la lista con el tema “On my knees”, junto a Michael Kiwanaku, “está inspirada en todas las emociones que tuve cuando vi la película; es una especie de reacción al cómo me sentí con Roma”, destacó el músico James Lavelle.

También llama la atención la rítmica “PSYCHO” de Bu Cuarón, la hija del director, cantada en inglés con una tersa y enérgica voz.

“Nace de una parte muy específica del audio de la película, de esa parte cuando la mamá le pega al niño”, dijo la intérprete. Otras de las canciones más destacadas son “Con el viento” con un sonido frágil pero determinado de Jessie Reyez.

Finalmente, el álbum termina con cuatro minutos de percusión y sonidos de la ciudad, incluyendo a un vendedor de miel y un carrito de camotes. El sueño termina, pero la vida sigue.