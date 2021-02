Paty Cantú y Juanpa Zurita comparten fotos juntos, desatan rumores de romance

Prenden las redes sociales al compartir imágenes juntos después de una cena

Noroeste / Redacción

Paty Cantú y Juanpa Zurita rompieron las redes sociales, luego de que ambos compartieran una publicación en Instagram en donde aparecen juntos. Esto luego de que desde que el año pasado, durante la segunda temporada de Quién es la Máscara, coincidieran, el youtuber como juez y la cantante como participante con el personaje de Mapache.

En ese momento, cuando se reveló la identidad de Cantú, el influencer la invitó a salir. Por ello, el hecho de que los dos hayan compartido que estuvieron juntos en pleno Día de San Valentín, logró que se prendieran las alarmas.

A través de Instagram, en la cuenta personal de cada uno, se compartió el momento. Con tres imágenes, en donde Juanpa Zurita aparece de pie mientras carga a Paty Cantú, los famosos confirmaron que tuvieron una cita para conocerse mejor.

El primero en compartir las imágenes a lado de Paty Cantú fue Juanpa Zurita. En Twitter compartió una imagen editada junto a ella y una real, de acuerdo a información de Milenio.

“Me falta un poco de músculo, pero replicamos uno de sus edits”, escribió.

Más tarde, compartió el contenido en su cuenta de Instagram -con otras imágenes-, mismo que también Paty Cantú posteó. En estas, la cantante explicó que primero Juanpa hizo que se conocieran para luego proponerle que se aviente de un avión.

“Gracias por la cenita @patycantu ... ahora me toca a mi pagar el salto. Creen que se aviente? (Ok y me pones #conocerte y luego #odiarte de fondo en el avión? Para inspirarme jajaja)”, escribió Paty Cantú.

Como era de esperarse, la publicación recaudó más de 100 mil likes y múltiples comentarios entre los que reforzaron la idea de una relación amorosa:

“Imagínense que al final se terminan gustando”; “no entiendo, cuál de las dos fotos es falsa, porque ambas se ven muuuy reales”; “Revisa los últimos tweets de Paty Cantú. Espero sepas lo que tienes que hacer”; “Ya anden”, se lee en los comentarios.