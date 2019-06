Paty Navidad retira su apoyo a AMLO

Luego de haber mostrado públicamente su apoyo y fe en la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, Paty Navidad al igual que otros artistas, ha anunciado que anunciado que retira su apoyo ya que no coincide con lo que el tabasqueño está haciendo y que ya no apoyará a ningún político, según se informa en el portal del diario Vanguardia.

Recientemente Susana Zabaleta reconoció que se equivocó al dar su apoyo a López Obrador y pidió perdón por su “estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos”; a ella le siguió Claudia Lizaldi, quien comentó que no quería a un presidente que sigue en campaña. Antes de ellas también el actor Diego Luna manifestó su descontento con AMLO tras haberlo apoyado en campaña.

Asimismo, Paty Navidad comentó que se hace responsable de sus palabras de apoyo al mandatario, y aclaró que seguirá apoyando a su país y que desea una verdadera reconstrucción.

“Asumo la responsabilidad de mis palabras y actos, igual al compromiso que tengo como ciudadana, seguiré haciendo uso de mi derecho a expresarme y disentir, siempre con el objetivo de aportar lo mejor a mí país.”, añadió la sinaloense.

De la manera más respetuosa les pido que los que me siguen por que teníamos afinidades en ideales políticos, pueden dejar de seguirme, NO coincido con lo que se está haciendo y ya NO APOYO A NINGÚN POLÍTICO, mi apoyo es y será únicamente para México y los mexicanos. GRACIAS🇲🇽❤️