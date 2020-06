Paul McCartney celebra 78 aÃ±os y pide a sus seguidores no comer carne

Paul McCartney celebra 78 años y pide a sus seguidores no comer carne

El ex Beatle es conocido también porque siempre ha apoyado diversas causas en favor de los derechos humanos, problemáticas de salud y sociales, pero también por su lucha contra el maltrato anima

Noroeste / Redacción

El legendario ex Beatle Paul McCartney está celebrando su cumpleaños número 78.

McCartney es conocido también porque siempre ha apoyado diversas causas en favor de los derechos humanos, problemáticas de salud y sociales, pero también por su lucha contra el maltrato animal, citó marca.com.

Esta última causa que además lo ha hecho llevar un sistema alimenticio vegano desde hace varios años, lo hizo unirse a la organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) para la cual publicó un video el pasado 11 de junio pidiendo un regalo muy especial para su onomástico.

"Todo lo que siempre he querido para mi cumpleaños es la paz en la Tierra, incluso para los animales", menciona Sir Paul, en el video titulado 'Glass Walls' que invita a crear conciencia sobre el maltrato animal.

El ex bajista de Los Beatles, considerada una de las mejores bandas de todos los tiempos, nació un 18 de junio de 1942 en el puerto de Liverpool, Inglaterra.

“All I’ve ever wanted for my birthday is peace on Earth—including for the animals." -Sir @PaulMcCartney