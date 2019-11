Paul McCartney sorprende con dos canciones nuevas

Paul McCartney publicó el viernes por sorpresa dos canciones nunca antes escuchadas: "Home Tonight" y "In A Hurry".

Además anunció el lanzamiento exclusivo y limitado doble picture disc de 7 pulgadas que estará disponible a partir del 29 de noviembre.

Paul's brand new tracks 'Home Tonight/ In A Hurry' are available to buy / stream today: https://t.co/qQNGWQnFhR pic.twitter.com/0n0LDsJKM9