Paul Rudd confirmÃ³ con peculiar video que serÃ¡ parte de la nueva entrega de Cazafantasmas

El actor estadounidense Paul Rudd, reconocido últimamente por su actuación como Ant-Man en el universo cinemático de Marvel, confirmó que será parte también de la nueva entrega de la entrañable saga de "Cazafantasmas".

Rudd, el carismático esposo de "Phoebe Buffay" en la serie "Friends", dio a conocer su incorporación con un video donde despliega sus habilidades de improvisación, citó infobae.com.

Ubicado frente al edificio del Departamento de Bomberos de Nueva York número ocho, mejor conocido como el hogar del equipo de cazafantasmas de la película original de 1984, Rudd analiza primero a la gente que llega a tomarse fotos en la fachada sin mostrar la cara.

Unos segundos después, el actor de 50 años entra en el cuadro con unos lentes negros y asegura que "recibió la llamada", haciendo alusión a la clásica frase de la saga, "¿A quién llamarás? a los cazafantasmas".

El estadounidense realiza entonces un par de chistes sobre "adelgazar" para poder desarrollar su papel, pero no dio ninguna indicación sobre cuál será.

