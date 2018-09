Paul Simon dice adiÃ³s despuÃ©s de mÃ¡s de medio siglo en el mundo de la mÃºsica

Paul Simon dice adiós después de más de medio siglo en el mundo de la música

Es uno de los músicos y autores de canciones de mayor éxito de las últimas décadas

Noroeste / Redacción

Después de más de medio siglo en el mundo de la música, Paul Simon dirá adiós a los escenarios con un concierto en la noche de este sábado en el Flushing Meadows Corona Park del barrio de Queens en Nueva York.

Las entradas para ver al mítico integrante del dúo Simon & Garfunkel, de 76 años, están agotadas desde hace tiempo.

El lugar del show se sitúa muy cerca de donde creció Simon, citó vanguardia.com.

"Cuando era niño llegaba hasta el Park en 20 minutos en bicicleta. Esto es más un hasta siempre que una despedida", afirmó el artista.

Simon es uno de los músicos y autores de canciones de mayor éxito de las últimas décadas. Con su carrera en solitario o con Art Garfunkel cosechó enorme éxito mundial con temas como The Sound of Silence, Mrs. Robinson y Bridge over Troubled Water.