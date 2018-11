Paulina Rubio aclara polémica luego de haber confesado su “amor” por Trump durante un concierto

“Donald Trump te queremos”, dijo la cantante durante un concierto en Los Ángeles, despertando las risas del público, que lo tomó como broma; sin embargo cuando repitió la frase, los asistentes cuestionaron la postura política de la artista

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Paulina Rubio causó gran polémica tras presentarse en el concierto Las que mandan, en donde expresó su “amor” hacia el Presidente de la Casa Blanca en Estados Unidos, Donald Trump.

“Qué gusto, qué honor... Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche”, dijo la irreverente Rubio. “¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Arriba las mujeres. Arriba las que mandan”.

“Donald Trump te queremos”, dijo despertando las risas del público que lo tomó como de broma en un principio.

Sin embargo continuó diciendo: “Te queremos Donald Trump”, y fue cuando los abucheos y chiflidos comenzaron.

Después de que se hiciera viral el video, Rubio ha reaccionado y ha dejado clara su postura política ante el controversial mandatario.

“A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez“, escribió en Twitter la intérprete de Causa y efecto. “En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del Presidente, y mi opinión al respecto no ha cambiado. Gracias L.A. por esa noche!”.