Paulina Rubio estrena su Deseo

La Chica Dorada lleva 30 años haciendo lo que más ama: música

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Paulina Rubio nunca se ha ido, está vigente en redes sociales, en conciertos especiales y hasta en los programas de espectáculos donde solo se habla de sus múltiples escándalos con su ex pareja Gerardo Bazúa, y su supuesta eterna rivalidad con Thalía. Pero la también conocida como Chica Dorada, nunca ha dejado de hacer lo que más ama: música.

Después de siete años de solo lanzar exitosos sencillos como Mi nuevo vicio, Si te vas, Me quema, Desire (Me tienes loquita) y Suave y sutil, ahora la hija de Susana Dosamantes, vuelve con una producción, Deseo, llena de ritmos latinos, empoderamiento femenino y mucho amor para sus fanáticos que durante sus más de 30 años de carrera, no la dejan de apoyar, difundió vanguardia.com.

Suave y sutil fue el último sencillo lanzado por Rubio, el tema tiene una estética victoriana y busca representar el empoderamiento femenino del que tanto se habla en la actualidad.

La canción ya puede escucharse en las principales plataformas de streaming y su sonido sigue explorando los ritmos bailables.

“Nunca me he retirado realmente. Cada seis meses tengo la oportunidad de tener una canción que me remonta y que me da lucha con todos con mis compañeros. La competencia es conmigo misma, de superarme y reinventarme. Eso lo aprendí en Timbiriche, porque éramos muy competitivos en el escenario los siete integrantes”, aseguró .

Entre lo que podrán escuchar sus fanáticos se encuentra un poco de pop latino y algunos ritmos urbanos, recordando algunas de sus colaboraciones con el grupo Morat, Julia Brothers, Fonseca, Alexis & Fido, Nacho y Xabi San Martín.

“Mi propuesta es ecléctica, es muy variada, porque mi cultura y mis raíces así lo son, mexicanas. Llevar a México muy dentro de mí me da la oportunidad de crecer como artista. Me formé en México, pero me estoy realizando en todas partes del mundo, eso tiene que ver con mi música”, agregó.

Desde que en 1981 hizo su primera aparición como integrante de Timbiriche, La Chica Dorada se convirtió en todo un fenómeno.