Paulina Rubio presumió una entrañable foto familiar

La Chica Dorada siempre ha sido respetuosa de la intimidad de los suyos y mantiene la mayoría de los aspectos de su vida en privado, es por eso que en esta ocasión sorprendió a todos sus followers al publicar el entrañable momento que pasó con sus pequeños y su mamá

Noroeste / Redacción

Paulina Rubio compartió una linda fotografía en Instagram en la que mostró cómo disfruta de los domingos en casa, nada menos que al lado de sus hijos Eros y Andrea Nicolás, y de su mamá, Susana Dosamantes.

La cantante siempre ha sido respetuosa de la intimidad de los suyos y mantiene la mayoría de los aspectos de su vida en privado, es por eso que en esta ocasión sorprendió a todos sus followers al publicar el entrañable momento que pasó con sus pequeños y su mamá.

En el post de la ex de Jerry Bazúa, de 48 años, se puede apreciar a todos muy sonrientes. Al parecer, Paulina soltó una tremenda carcajada en el momento que salió el disparo de la cámara, mientras que la actriz Susana sonrió de manera discreta, difundió telemundo.com.

Ver esta publicación en Instagram #deseotour2019 #amor #familia #priorities #Domingofamiliar #deseotourusa #Sunday Una publicación compartida de Paulina Rubio (@paulinarubio) el 25 Ago, 2019 a las 10:02 PDT

Eros, quien en marzo pasado celebró su cumpleaños número 3, posó muy serio pero destacó por lo grande que se ve, y Andrea, de 8 años, estaba mirando al horizonte.

La intérprete acompañó la hermosa postal con algunos hashtags como "amor", "familia", "prioridades", "domingo familiar" y "deseo tour 2019".

Tras la publicación, Paulina provocó la reacción de sus fieles seguidores que le dieron mucho amor y le enviaron mensajes halagando a su hermosa familia. Hasta el momento, la instantánea acumuló más de 19 mil likes.

La estrella ha declarado a la prensa que su papel de mamá es el que la mantiene con los pies en la tierra.

En junio del año pasado, en una entrevista con un programa de televisión declaró al respecto.

"Tengo una vida súper ágil, mis hijos me mantienen alerta todo el tiempo. Nos despertamos súper temprano, estoy con ellos, desayuno, llevo a mi hijo mayor a la escuela, de ahí me voy a mi yoga o a mi entrenamiento, me voy al mar o me voy a alguna clase, me tomo un tiempo para mí o me voy a ver a mi bebé que ya me está esperando, que es un terremoto".

Rubio también habló un poco de las personalidades de sus hijos y aseguró que son completamente diferentes, lo que hace que en su hogar nunca falte la diversión.

"Son el día y la noche, el chiquito es súper guerrero, es el dominante. Nico tiene 7 años y Eros es el dominante, lo manda", expresó en ese entonces.

El mes pasado, Paulina Rubio disfrutó con sus nenes de las vacaciones en París, Francia.

Para este verano, la cantante se olvidó de las disputas legales que tiene con sus ex parejas y padres de sus hijos, Gerardo Bazúa y Nicolás "Colate" Vallejo-Nágera, y se fue unos días de vacaciones al país europeo.

La intérprete compartió un video desde la Torre Eiffel en París.

Paulina bromeó con sus hijos en el emblemático lugar y después también dio un paseo por la ciudad donde saludó a sus fans.

El primogénito de la cantante cumplirá 9 años en noviembre y cada vez se le nota más el parecido que tiene con su padre.

Andrea Nicolás nació el 14 de noviembre de 2010 en Miami, Florida. Su nacimiento fue muy esperado por sus padres, quienes en ese entonces tenían un año de casados. Lamentablemente, la relación entre el español y Paulina terminó, y en 2012 iniciaron los trámites de un tormentoso divorcio que concluyó dos años después, con un acuerdo en el que ambos comparten la custodia de su hijo.

Por su parte, Eros es fruto de la relación de Rubio con el cantante culiacanense Gerardo Bazúa, y que también ya concluyó.

Susana Dosamantes, como cualquier mamá, la actriz de 71 años es el gran apoyo para su hija. La abuela pasa largas jornadas en Miami para cuidar de sus nietos y ver cómo cada día están más grandes.