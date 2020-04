PausarÃ¡n bÃºsqueda de desaparecidos por Covid-19

Pausarán búsqueda de desaparecidos por Covid-19

Sabuesos Guerreras, AC dejará de buscar hasta que pase la contingencia sanitaria

América Armenta

02/04/2020 | 12:52 AM

La pandemia del coronavirus no solo ha frenado al sector productivo y económico, ante la situación de emergencia sanitaria Sabuesos Guerreras, AC, grupo de búsqueda de personas desaparecidas, dejará las labores de buscar e identificar a personas para prevenir contagios y evitar un colapso del sistema de salud.

“Para las familias de personas desaparecidas, el aislamiento obligatorio significa días perdidos para que nuestros seres queridos vuelvan a casa. Sin embargo, tenemos muy claro que es momento de priorizar la vida de todas las personas; si no estamos sanas y sanos, no seremos útiles para seguir buscando a las más de 61 mil personas que nos faltan. Así como queremos que no desaparezcan más personas, queremos la salud y bienestar de todas y todos”, estipula el documento que hicieron público este jueves.

El grupo dice reconocer que en la emergencia se ha mostrado la capacidad del estado para manejar la situación y trabajar de la mano con otras instituciones y esperan que esta experiencia sirva como aprendizaje para la coordinación institucional que le dé solución a un problema de estado, como lo es la desaparición y la crisis forense, petición que, destacan, han realizado por años.

“Como familias, ante la tragedia y el dolor de la desaparición, hemos transformado nuestro dolor en lucha, nos hemos organizado y trabajado arduamente para construir marcos legales y mecanismos que posibilitan la búsqueda de nuestras personas desaparecidas y seguiremos trabajando para que, aún en estos momentos, se mantengan activos los esfuerzos y el impulso de los logros obtenidos hasta el día de hoy”, informaron.