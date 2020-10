Pedro duerme arriba de su carreta para que no se la lleven, luego de 31 años de vender tacos en Costa Rica, Culiacán

El pasado 2 de octubre, el Ayuntamiento de Culiacán clausuró su puesto de tacos de cabeza sin previo aviso, argumentando que su negocio no permite el paso por la banqueta; sin embargo, algunos locatarios que también fueron cerrados afirman que es por la apertura de un centro comercial

Antonio Olazábal

Pedro Alberto Nevárez Zambada tiene desde el pasado 2 de octubre durmiendo arriba de su carreta de tacos, donde ha trabajado por 31 años en la sindicatura de Costa Rica, todo para que el Ayuntamiento de Culiacán no se la quite.

Así como el suyo, hace una semana todos los locales en la vía pública que están ubicados por la banqueta de la Calle Independencia e Ingenio, fueron clausurados por la Comuna. Pedro comenta que el 23 de septiembre les llegó un aviso diciendo que los iban a inspeccionar; sin embargo a los días, sin más, les clausuraron sus negocios a todos los comerciantes que están en ese sector.

"El 23 de septiembre nos dieron un papel, que era un aviso donde nos decían que iba a venir una inspección, una inspección de los locales de aquí afuera, para ver que no estuvieran obstruyendo la banqueta, vía pública, que no fuera un peligro para el transeúnte", compartió Nevárez Zambada.

"Quedaron de venir el 30 de septiembre, pero pues ellos no vinieron, aquí los estuvimos esperando nosotros, algunos compañeros, acomodando, trabajando, vinieron hasta el 2 de octubre, que fue el viernes en la mañana, pero arbitrariamente llegan ellos y sin ton ni son, ni más, ponen sellos de clausura como los que está viendo en algunos negocios, el mío está cerrado porque es un local cerrado, como está viendo", añadió.

El comerciante que ha vendido tacos por 31 años, detalló que personal del Ayuntamiento de Culiacán, mismo que no se identificó, le dijo que le quitarían su carreta, es por eso que Pedro ha tenido que dormir durante estos días arriba de ella, con tal de que no se la lleven.

"Yo tengo miedo a que vengan en un segundo, con una cuadrilla, porque ya vinieron cuando pusieron los sellos, me dijeron que iban a volver a 'levantarme' y dije yo, 'pues ah caray, qué me vas a levantar', esa palabra se puede utilizar para otro estilo... el muchacho que vino a levantarme no traía identificación, él tenía la obligación ante los ciudadanos de identificarse, pero no lo hizo", aseveró.

En total fueron cerrados 4 negocios ubicados en la banqueta del centro comercial que abrirá sus puertas el próximo 15 de octubre, los dueños de estos puestos señalaron que están abiertos al diálogo, pero necesitan hablarlo con la autoridad municipal, ya que estos puestos son su único sustento.

Pedro comparte que en plena pandemia se quedaron sin venta, y que les ha sido muy complicado sacar adelante a su familia.

Señala que está al corriente con todas sus obligaciones de ley y que está en disposición de ser reubicado, siempre y cuando le garanticen que no será retirado de nuevo.

"Nosotros estamos dispuestos al diálogo... estamos abiertos a que vengan a revisar, estamos abiertos también con toda la buena intención de que ya que lo platiquemos; si nos reubican por necesidad, por orden de quien sea, pues que venga Protección Civil, que nos lo dicten con medidas de certificación y que nos den un documento oficial que nos ampare para que no nos vuelva a suceder esto".